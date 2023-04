BRANKA I DALJE NE ZNA ŠTA JE SA DARKOM! Za sve i dalje krivi snajku: Kaća mi je OMAĐIJALA sina i prekida vezu! PLAŠIM SE JAKO

Majka Darka Lazića - Branka Lazić i dalje nema nikakve informacije o zdravstvenom stanju svog sina, koji se nedavno podvrgnuo operaciji zatezanja kože. Pevač se i dalje ne javlja svojoj porodici, a oni za sve krive novu snajku Katarinu, za koju su ubeđeni da loše utiče na Darka.

Opet smo stupili u kontakt s razočaranom Brankom, koja nam je rekla da se ništa nije promenilo od našeg poslednjeg razgovora pre nekoliko dana.

- Darko niti me je zvao niti znam kako se oseća nakon operacije. Ništa ne znam. Plašim se da mu se nešto nije iskomplikovalo, pa da to kriju od mene. Ne znam šta ću ako mu se nešto desi. To je teška operacija. Pokušala sam da ga dobijem, ali ona mi spušta slušalicu. Ne znam šta je s tom ženom, da li je luda kad mi zabranjuje da popričam sa sinom? Kao da ga je omađijala. Darku ne može biti bolje nego kod svoje kuće i kad majka brine o njemu. Majka najbolje zna šta treba sinu. Ko zna kako mu je i da li ona uopšte zna kako da mu pomogne. Ona se samo bakće oko tih treninga, a njemu treba nega po ceo dan. Znam da ne peva već neko vreme i da mora da miruje, plašim se da on to ne sluša i da ne leži uopšte. Da mu se to ne bi iskomplikovalo, najbolje bi bilo da dođe kući i da leži ovde u Brestaču - poručila je Branka, koja nam je već rekla da je jako razočarana u poteze svog sina, za šta najviše krivi novu snajku.

Podsetimo, i sam Darko nedavno je u izjavi za medije istakao da ne oseća potrebu da ikome polaže račune, pa ni svojoj porodici.

- Kad čovek oseti pravu ljubav, nikome se ne pravda. Kaća je starija od mene, nema niko od nas više vremena za greške. Mene briga i za to da li moji kod kuće prihvataju Kaću. Ne žive oni s njom, nego ja. Prvi put se osećam da sam stvarno zaljubljen. Ranije sam samo mislio da je tako, ali sam zapravo bio nezreo i nisam to shvatao na pravi način. Boli me uvo kako će bivše da protumače ovo što sam rekao. O njima sve najlepše - rekao je Lazić.

