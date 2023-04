"SVI SMO ALAHOVI I ALAHU SE VRAĆAMO!" Dejan Dragojević progovorio o planovima po povratku u Srbiju: Želim da PROŠIRIM ISLAM

Velika prašina u medijima podigla se kada je Dejan Dragojević priznao da je već četiri godine u Islamu, o čemu tokom boravka u Beloj kući, nije želeo da govori.

Tokom učešća u rijalitiju više puta je bio na meti osuda zbog toga što ne želi da se izjasni, ali to ga nije doticalo te je do kraja sve ostavio pod velom misterije.

Njegovo nedavno putovanje napravilo je neverovatan haos, a sada je po prvi javno otkrio i razloge njegove dugodišnje ćutnje na temu promene vere, ali je otkrio i da ima poseban plan po povratku u Srbiju.

- Nisam imao potrebu da pričam o islamu, jer su ljudi neuki što se tiče svoje vere, a da pričam o Islamu, ne bi me razumeli. U trenutku se desilo da krenem da razmišljam da dođem ovde. Srbija je uskraćena džamija i svega toga, ali je puna kafića. Ne znam zašto nema, ali ću se izboriti da se u svakom gradu čuje ezan, a ne komercijalna muzika, gde se spominje sve najgore za vašu decu. Ne znam što je problem da se čuje nešto versko, a problem je kada se čuju pesme o narkoticima koje im decu odvlače u sve moguće, gde idu posle u posete svojoj deci. Kada sam hteo da klanjam i započnem ramazan, u Novom sadu nema, te sam odlučio da dođem tamo gde sve počinje i Alah mi je dozvolio da dođem. Nisam čitao medije, postim, pa nisam hteo da čitam gluposti neke. Ne intresuje me, ja sam se vratio islamu pre četiri godine za vreme ramazana. Moja odluka je bila, nisam hteo da pričam o tome, kada je neko na silu hteo da kaže da sam musliman, zašto bih na silu pričao?! Mnogo je veći osećaj kada to pričaš od srca. Tako da sam hteo da kada osetim trenutak da kažem da sam ja musliman, kao što je ovo, da to bude tada, a ne kada me neko natera. Ako ti Alah da, celi svet da ti uzima ne može da uzme, a kada ti on uzme, celi svet da ti daje, ne može da ti da, a imate milijardu primera - objasnio je Dragojević.

Dejan je progovorio i o povratku u Srbiju, te je istakao kako jedva čeka da se vrati i da će se po povratku u rodnu zemlju, potruditi da Islam zaživi.

- Jedva čekam da se vratim jer mislim da mogu da pomognem da Islam bude pristupačniji u Srbiji, zato što mislim da smo uskraćeni za to. Moje pravo je da budem musliman, moje pravo je da prihvatim Islam i moje pravo je da se vratim u Islam. Samim tim kad uzmeš abdest, ne može ti niko ništa, a znate i sami da sam ja klanjao u rijalitiju, svaki sabah i uzimao abdest, neki su znali, neki nisu. Svi smo Alahovi i Alahu se vraćamo. Svi ćemo mi umreti, kao što su umirali i ljudi pre nas, a samo je jedno istina, a to je sudnji dan, gde je svako dolazio pred Boga sa svojim dobrim i lošim delima. Verujte u šta hoćete, tako da, šta da vam kažem - rekao je Dejan, pa je za sam kraj istakao:

- Ostajem ovde još par dana, mislim još pet dana maksimalno i onda idem nazad za Srbiju, tako da plan kada se vratim je da proširim Islam u Srbiji. Pokušaću ljudima da objasnim da islam nije terorizam, nego da je najčistija i najmlađa vera. Svako od nas greši, ali ću se ja potruditi da prikažem da je islam nešto verovatno. Nisam imao priliku da pričam o Islamu koliko znam, koliko mi je lep i koliko volim volim što sam musliman, ali mi se sada ukazala prilika, tako da ću vam svaki dan pričati - zaključio je Dejan u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

