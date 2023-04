DŽEJEVA PORODICA NEĆE BITI DEO FILMA, EVO I ZAŠTO! Ćerka čuvenog pevača sve otkrila: Nismo dobili još scenario, ALI JEDNO ZNAM...

Džej Ramadanovski, legendarni pevač narodne muzike i sevdalinki, preminuo je 6. decembra 2020. godine od srčanog udara. Njegov život će biti pretvoren u film, a već se snima dugoočekivano ostvarenje o njemu.

U filmu će glavnu ulogu u jednom periodu njegovog života igrati Husein Alijević, poznatiji kao Husa iz nekadašnje popularne dens grupe Bit strit. Pored bogate karijere, Džej je imao i teške životne trenutke, među kojima je gubitak svoje sestre Šerherzade, a njegove pesme će ostati deo nasleđa narodne muzike i sevdaha.

Marija Ramadanovski, pevačica i ćerka Džeja Ramadonovskog, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je otkrila više o dugoočekivanom filmu.

- Ja do skoro nisam imala puno informacija. Mogu da kažem da se film uveliko snima, da će Husa biti glavni glumac i znam neke sitnice. Međutim, još je rano za njih jer je snimanje tek počelo. Imaju tek 2 nedelje snimajućih dana. Mi se nadamo da će film biti dobar, istinit i onakav kakav zaslužuje moj otac. Ja se slažem sa tim da njegov život jeste za film. Sve ostalo ostaje na rediteljima, glumcima i na tome kako će oni da iznesu - rekla je Ramadanovski i dodala:

- Još uvek nismo dobili scenario, trebalo bi uskoro. Ali iz priče najboljeg tatinog druga Miće Softića smo saznali da su se trudili da film bude stvarno istinit. Da su tatine dogodovštine koje je doživeo od malena, preko doma do karijere. Tako da ja mislim da će se film svima svideti i da će biti dobar.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li Džejeva ćerka ima predstavu ko će je igrati u filmu.

- Nećemo mi biti deo filma. Nema porodice zato što je film do sajma 1992. godine (solistički koncert Džeja na Beogradskom sajmu). Ja za drugi deo još uvek ne znam. Priča tog filma je od doma, teškog života i detinjstva do tok koncerta odnosno pre mog rođenja. Što se tiče same porodice, možda je mama negde uzeta u smislu kada su se uzeli i to je to.

