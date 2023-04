"PONIŽAVALI SU ME, UCENJIVALI, MALTRETIRALI" Milicu Todorović bivši dečko UCENJIVAO, otkrila kroz koji je PAKAO prošla

Pevačica Milica Todorović prvi put progovorila je o manipulaciji u emotivnim vezama. Milica ne govori često o ljubavnim problemima, a ovog puta otvorila je dušu, te priznala kroz šta je sve prolazila kada su romanse sa bivšim momcima u pitanju.

- Imala sam i ja manipulatore u svojim vezama! Ponižavali su me, ucenjivali, govorili mi da bez njih ne vredim ništa, ubijali su mi ego i samopouzdanje! Sve su radili da se osećam se osećam nesigurno, a izbegavali moje pokušaje da raskinemo, prosto su me emotivno manipulisali. Ali to sam shvatila i naučila, a to sada više ne može tako - govori Milica, ali nije želela da precizira na kog bivšeg momka je mislila.

foto: Ata images

- Nenad je moja prva ljubav, on je divan čovek, ima decu. Ponekad i radimo zajedno, u super smo odnosima. Što se Radeta tiče, on je bio omiljen među mojim prijateljima, i moja mama ga je obožavala, a i ja tvrdim da je jako dobar momak - ispričala je Milica i tu stavila tačku na priče o bivšima.

