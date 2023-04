"NIJE MI STALO NI DO KOGA S ESTRADE!" Buba Miranović priznala zašto je u jeku slave NESTALA SA SCENE! Ovo joj je bilo NAJGORE!

Biljana Bosiljčić, poznatija kao Buba Miranović, odavno se povukla sa estrade i retko kada daje intervjue za medije. Živi kao sav normalan svet mirnim životom, uživa sa unukom i prijateljima. Ono što se malo zna o njoj, otkrila je u intervjuu za Kurir.

Zašto vas nema na estradi?

- To je pitanje na koje ja nemam odgovor! Da li je došlo do prezasićenja ili je nešto drugo u pitanju, ne znam, jer je muzika moja ljubav, zapevam čak i kad sam na privatnim veseljima, ali se nekako ugasilo. Odbila sam jedan, drugi, treći vikend da radim i sve je stalo.

Da se niste razočarali?

- Mene da bi razočarali treba da mi je stalo, a meni na estradi nije stalo ni do koga da bih dala svoju emociju i doživela razočaranje. Sa svima razgovaram, družimo se s vremena na vreme, kolege me poštuju, a i ja njih.

foto: Privatna Arhiva

Prepoznatljivi ste postali zbog drugačije boje kose.

- Nikada sebe nisam doživljavala kao neku lepoticu. Meni je najlepša žena bila Snežana Savić. Ja sam samo lepe stvari doživljavala u ovom poslu otkako sam se pojavila na javnoj sceni. Jednom prilikom, kad sam se ofarbala u crno, majka mog druga mi je rekla: "Molim te, vrati se u svoju prirodnu ljubičastu boju."

Mora da postoji neka anegdota zbog čega ste se odlučili baš za ljubičastu kosu?

- Naravno. Bila sam u Cirihu s drugaricom. Ugledala sam u jednom salonu devojku kojoj je frizer pripremao takvu boju za farbanje. Ušla sam u salon i rekla: "Hoću i ja da budem takva." Na taj način farbalo se samo na tom mestu. On mi je otkrio tajnu, a ja sam kupila nekoliko blanša i otišla kod svog frizera. Prvi put sam postala narandžasta. Trebalo mi je dva-tri meseca da izvučem boju koju sam htela. Tada, da sam gledala šta drugi misle, nikad se ne bih tako ofarbala.

foto: Privatna Arhiva

Jeste li imali nepristojne ponude, što je karakteristično za pevačice sa estrade?

- To je do stava! Najgore što se desilo su neke tuče na nastupima. Možda sam imala dve, tri neprijatne situacije. Zapravo, najgore mi je bilo to što sam kolima putovala na nastupe.

Koja pesma je ponos vaše karijere, a koju niste želeli da otpevate?

- Ima mnogo onih koje nisam htela. Sve sam postigla zahvaljujući Raki Đokiću. Volim balade, recimo "Crna dama" mi je omiljena.

O vašem privatnom život se malo toga zna.

- Moj život uopšte nije zanimljiv. Ja sam imala i organizovala divna slavlja u porodici. Za njih niko osim mojih prijatelja i kolega sa estrade koji su bili gosti nije znao. Sve bi to bilo zanimljivo, ali sam to sve vešto izbegla.

foto: Privatna Arhiva

Kako je biti baka?

- Rasterećeno. Mnogo lepo, emocija je ista kao prema detetu. Ja sam bila panik taster majka, ali sada sam sve prepustila ćerki i zetu.

Kako izgledaju vaši dani?

- Ja sam jedna Vaga, koja je u skladu sama sa sobom. Mogu sama da odem na more. Uvek sve isprogramiram. Ništa ne moram. Nigde ne žurim. Pre sam imala tri telefona. Sad je sve lagano. Družim se s prijateljima, idem kod ćerke.

Pratite li rijaliti programe i kakav je vaš stav o aktuelnim dešavanjima u takvim formatima?

- To vam je život. Moj stav je uvek isti. Kada sam na estradi čula da parovi koji su se razišli i našli nove partnere izlaze svi zajedno, meni je to užas. Ja se udam za tvog muža, a ti za mog, pa svi izlazimo... To je katastrofa. Eto, toga svuda ima.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

