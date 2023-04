UHVATIO JE NASRED ULICE I PRETUKAO! Milena Kačavenda ovom "zemuncu" je rekla NE, završila u podlivima, slavila kad je UBIJEN...

Milena Kačevenda, prijateljica i kuma Ane Ćurčić, koja se trenutno nalazi u Zadruzi, progovorila je o svojoj životnoj traumi i vezi sa opasnim momcima.

U jednom trenutku je progovorila o sukobu sa momcima sa "one strane zakona". Prema njenim rečima, ona se dopala članu zemunskog klana Jovanu Guzijanu Cuneru i on je činio sve kako bi je osvojio.

Međutim, on je navodno slao ljude da je presreću na ulici, a kada je shvatio da ne želi da popije piće sa njim i da ga je uvredila, on ju je pretukao nasred ulice.

foto: Printscreen Youtube

- Razlog što sam otišla iz Zemuna je bio čuveni gospodin Cuner, koji je ubijen na novosadskom auto-putu. Ja sam pravila žurku kada je on bio ubijen. On je razlog što sam omrzla Zemun. Ima tu još njih koji su učestvovali u tome što se desilo, neki od njih su živi, ali dan danas na ulici ne smeju da mi se jave - započela je svoju priču Milena.

- Dok sam išla u pravnu školu, postojao je raspored vožnje autobusa. Na utobuskoj stanici je bio čuveni bilijar klub i tu se večito skupljala ta banda. Ja sam svaki dan tu čekala autobus do moje pravne škole. Ja sam bila atraktivna, nikada nisam bila doterana, uvek sam bila sportski tip. Tu su me presretali nekoliko puta. Cuner je bio glavni bandit u Zemun gornjem gradu. On je selektivno birao devojke koje je želeo za sebe, a tada je već uveliko bio oženjen. Nekoliko puta su me presretali, tipa: "Hoćeš da popiješ sa nama piće?" Ja sam govorila: "Izvinite, ja žurim, moram da idem u školu". Tako je bilo i kada sam se vraćala iz škole i kad sam išla na treninge uveče. Međutim, što sam ja to više odbijala, ja sam bila više interesantna. Njima niko nije smeo da se suprotstavi. Ja im se nisam suprostavila, jasno sam im rekla "ne", ali sam bila odmerena i pristojna. Mislila sam da će to tako proći, ali nije. To je trajalo dva meseca i imala sam zastrašivače - rekla je Kačavenda.

foto: Printscreen

- Znala sam po Zemunu šta se dešavalo devojkama i znala sam da ću neke batine dobiti, ali ne i na koji način. Suština priče je da sam ja nekoliko puta heklerom udarena u glavu. Sećam se prvog udarca koji je bio spreda u čelo, dalje se ne sećam. Posle se sećam da su me neki ljudi tu skupljali po ulici i da sam brže bolje uzela torbu i otišla kući. Sakrila sam se kod kuće kako to moji rodetilji ne bi primetili, jer sam ja jedinica i znala sam da će ih moj otac pobiti ako to bude saznao. Popila sam čašu jogurta i parče hleba i otišla da spavam. Probudila sam se i videla da sam ispovraćana i nisam videla da mi je glava sva bila pod otocima. To su bili jezivi hematomi, odmah sam bila odvežena u Klinički centar. Mama i tata su kontaktirali zemusnki sud i oni su me ispitivali satima, ne bih li rekla ko mi je to uradio, nisam htela to da kažem - rekla je Kačavenda za Balkan info.

kurir.rs/balkan.info