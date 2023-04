MARKO JANKETIĆ IGRA JEDNU OD GLAVNIH ULOGA U FILMU O DŽEJU: Glumiće kriminalca koji je tragično skončao, njegova smrt je MISTERIJA

Marko Janketić glumiće lik Isa Lera Džambe, bliskog rođaka Džeja Ramadanovskog, u filmu o životu pokojnog pevača koji se trenutno snima, saznaje Kurir.

Za potrebe ove uloge Janketić će morati da promeni fizički opis, to jest da skrati kosu po kojoj je prepoznatljiv. Snimanje je, kao što je Kurir i pisao, počelo pre oko tri nedelje, a glavna uloga pripala je Huseinu Alijeviću, poznatijem kao Husa Bit Strit. On će tumačiti lik Džeja, a s obzirom na to da neverovatno podseća na pokojnog pevača, izvori bliski produkciji kažu da se Alijević savršeno uklopio u ulogu. Ramadanovski i Džamba su bili vrlo bliski za života, pa nema sumnje da će Husa i Janketić imati dosta zajedničkih scena u filmu.

Tragična priča

Iso Lero još kao maloletan završavao je u zatvoru zbog džeparenja i šibicarenja. U Centralni zatvor dospeo je 1976. godine zbog otimanja novčanika i tuče na autobuskoj stanici u Beogradu. Zbog učestalih skandala i krađa dobio je status vrlo opasnog kriminalca. To se veoma često ispoljavalo i u njegovog ponašanju. Nije prezao ni od zatvorskih stražara, niti od ostalih zatvorenika. Bilo je malo onih koji su se usuđivali da ga osporavaju ili da ulaze u bilo kakve sukobe s njim.

Šta se tačno desilo sa Džambom i kako je nastradao, niko nikada sa sigurnošću nije mogao da dokaže. Čak ni pokojni Džej to nije znao. Postoji priča kako je kobnog jutra 23. septembra 1992. godine Iso pripit došao u kockarnicu na šestom spratu Beograđanke, koju je tada obezbeđivala agencija "Delije", a čiji je vlasnik bio Željko Ražnatović Arkan. Već na izlazu iz lifta Džamba se, navodno, sukobio sa žestokim vratarima. Nije hteo da plati ulaznicu, a posle kraće prepirke pljunuo je sliku komandanta Srpske dobrovoljačke garde, a momci iz obezbeđenja pretukli su Isa. Snežana Lero, Isina supruga, tužila je kasnije sudu četvoricu Arkanovih ljudi koji su, tvrdi ona, pretukli i u nepoznatom pravcu odvezli njenog Džambu. Još uvek se na ulici prepričava da je gomila "Arkanovih delija/tigrova", među kojima su bili Vuksan, Šuca i Gojak, pretukla do smrti Džambu rukama, nogama i kundacima pušaka, potom su ga strpali u gepek i odvezli u Erdut, gde su ga uzidali u temelje Pejine benzinske pumpe.

Ubijen i svedok

Tadašnji šef obezbeđenja Beograđanke Vukašin Vule Gojak, koji je, po sopstvenom priznanju, prvi udario pripitog Lera, objašnjavao je kako "arkanovci" nemaju ništa s Džambinim nestankom. - Udario sam ga nekoliko puta pesnicom da bih ga onesposobio, a on je pre toga uperio nekakav pištolj u čelo mog kolege. Pošto smo ga smirili, ubacili smo ga u lift i izbacili na ulicu - pričao je on, tvrdeći da ne zna šta se desilo s Džambom nakon incidenta. Vule Gojak ubijen je hicem iz snajpera sredinom septembra 1997. godine ispred diskoteke "Ric" u Košutnjaku.

Džej o Džambi Voleo je muziku, napisao mi je dve pesme Džej je često govorio o svom pokojnom rođaku, a poslednji put u intervjuu za Politiku: - Odlazio sam u diskoteku "Cepelin", kasnije "Taš klub", a zatim u "Nanu", gde je moj brat od tetke Iso Lero Džamba svojevremeno čuvao red. Džambolero ili Džambolaja, kako sam ga često zvao, bio je oštar lik, tip sa ogromnom čukom, odavde do večnosti, najsrčaniji Džipsi. Voleo je muziku, a umeo je i da lepo peva. "Teško je živeti" i "Žuta ruža" su dve naše zajedničke pesme. On je bio tekstopisac, a ja sam komponovao muziku, i to isključivo na osećaj. foto: Kurir

Ljubomir Radanov

