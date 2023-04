SANDRA REŠIĆ OD NOVOG DEČKA DOBILA AUTO, A BIVŠEM PORUČILA SAMO JEDNO: Muka mi je i ime da mu pominjem, ostaću dosledna sebi!

Sandra Rešić je odlična pevačica, rijaliti igrač, ali i vozač u šta se uverio novinar "Pulsa Srbije" Dušan Panajotović, koji se s njom provozao ulicama Beograda.

- Dobar sam vozač, muškarci mi često kažu da sam za ženu fenomenalan vozač. Nebitno mi je da li je automobil skup, ali da bude "najsejf". Putujem dugo, nekad su mi svirke takve da na njih ne mogu uvek avionom da odem. Nekad unajmim vozača, ali nekad ne stignem, pa sednem sama. Ovaj auto sam dobila od jednog finog čoveka koji me jako voli - pohvalila se Sandra.

Dakle, auto je, kako sama priznaje, dobila od novog dečka. A da li je bivšem posvetila novu pesmu?

- Apsolutno ne, ne znam na koji način bih to uradila. Neki su to povezali sa nekim snimkom gde on i ja stojimo nasred Zadruge, na nekoj šahovskoj ploči. Toliko mi je muka da na to odgovaram, na sva pitanja sam odgovorila o njemu, više ne želim ni ime da mu pominjem - iskrena je Sandra Rešić.

S druge strane, strasti između nje i Dejana Dragojevića se ne smiruju.

- Poslao mi je neko poruku na Instagramu da je on rekao da ne komentariše ljubičaste tetke. Ako je on to rekao, ja nemam nikakav komentar. Ostaću dosledna sebi, skoro će godinu dana da ne kažem nijednu ružnu reč za Dejana Dragojevića. Ako je to rekao, hvala mu. Što se tiče mog ulaska u Zadrugu, za sada ne, eventualno bih ušla kao gost, ne kao takmičar. Ne verujem da će se to desiti jer sam maksimalno posvećena karijeri - dodaje Sandra.

A koga podržava u ljubavnom trouglu između Ane, Anđele i Zvezdana?

- Nikog. Najiskrenije da ti kažem. Zvezdana najmanje. Žao mi je što je Ana napala Anđelu koja joj ništa nije kriva. Druga žena nikad ne može da bude kriva, već samo tvoj muž. Ako imaš neki problem, rešiš ga s njim, nema tu nikakve matematike - bila je kratka i jasna.

Rešićeva je odgovorila i na pitanje zbog čega je promenila boju kose.

- Zato što sam predugo bila plava, a nisam prirodna plavuša. Negde sam već popularna da gostujem svake nedelje u živim emisijama ili u studiju. Taj tip plave boje kose je iziskivao farbanje svake dve nedelje. Blanš mi je ostavo bednu kosicu - završila je Sandra i za kraj gledaocima Kurira otpevala hit iz svog automobila.

