IPAK NIŠTA OD KOŠARKAŠA! Džehva prešla na kolege, javno se MUVA sa poznatim PEVAČEM! Fanovima je NEJASNA jedna stvar (FOTO)

Već danima unazad spekuliše se da li se između mladog izvođača Nućija i Teodore Džehverović dešava nešto više od prijateljstva, a njihove poslednje podele na Instagram storiju dodatano su podigle prašinu.

Naime, reper je postavio sliku punjača koji je uključen u struju i tagovao Teodoru, na šta se ona odmah oglasila.

foto: Printscreen Instagram

Pevačica je po svemu sudeći dala do znanja da je to njen punjač, pa mu jasno stavila do znanja da ne sme da ga izgubi, a svi se ipak najviše pitaju kako je taj punjač završio kod Nućija.

- Budeš li ga izgubio - napisala je Teodora.

foto: Printscreen Instagram

Inače, dokazano je da jedna od popularnih pevačica u Srbiji voli košarkaše. Do kraja prošle godine bila je u dugogodišnjoj vezi sa Ninom Čelebićem, nekadašnjim košarkašem Jagodine, Bajer Leverkuzena, Osijeka i Paulistana. Takođe, šuškalo se i da je bacila oko na košarkaša Crvene zvezde, Luku Vildozu.

Kurir.rs

