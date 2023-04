KAKVA PROMENA VIKI MILJKOVIĆ! SADA PEVA PESME NUĆIJA I RASTE: To je vreme u kom živimo, tu muziku sluša i moj sin (VIDEO)

Viki Miljković je poznata kao jedna od najuglednijih i najcenjenijih zvezda na estradi, koja je poznata po besprekornoj karijeri i životu. U intervjuu za Kurir, otkrila je da se ne boji promena.

02:40 KAKVA PROMENA VIKI MILJKOVIĆ! SADA PEVA PESME NUĆIJA I RASTE: To je vreme u kom živimo, tu muziku sluša i moj sin

- Pevala sam Nućijevu pesmu. Ja obožavam i Nućija, Vojaža, Teodoru Džehverović i Zeru. Moramo da budemo u skladu sa ovim vremenom. Moramo da se modernizujemo, ali da to radimo na pravi način i da to bude dobro. Onda mu ja pravim društvo usvemu tome, a inače volim da pevam i pesme Sanje Vučić i Raste. To je vreme u kome živimo i tu muziku sluša i moj sin - rekla je pevačica.

