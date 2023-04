Travelland predlaže najbolje All inclusive hotele u Grčkoj

Grčka će uvek biti najtraženija destinacija za letnji odmor. Potražnja za dobrim hotelskim smeštajem je u punom jeku. Rezervišite svoje mesto na vreme. Ovo su neki od najboljih all inclusive hotela po povoljnim cenama već od arila.

Ne morate čekati jun da biste bili na moru. Prilika za to se ukazuje već od 27. aprila. Iskoristite dobre cene hotelskog smeštaja sa boravkom od 3 do 10 noćenja, Agencija “Travelland” izdvaja iz svoje široke ponude neke od najtraženijih hotela all inclusive usluge. Uz malo dobre organizacije i pomoć stručnjaka za turizam, vaš odmor može da počne.

Poluostrvo Halkidiki je popularno grčko odredište za odmor, a posebno obožavana mesta među srpskim turistima su ona na prvom prstu poluostrva - Kasandri.

Novi hotel u 2023. godini, Ajul Luxury Hotel & Spa Resort 5*, otvora svoja vrata ljubiteljima luksuza. Hotel je lociran u blizini mesta Agia Paraskevi na poluostrvu Kassandra, 100 km od aerodrome u Solunu. Prelepa borova šuma u kombinaciji sa šljunkovitom plažom i prirodnim izvorima mineralne vode po kojima je regija Agia Paraskevi poznata učiniće da Ajul Luxury Hotel and Spa Resort vrlo brzo postane oaza mira i opuštanja. Hotel se nalazi na 700 metara od plaže. Svakodnevni prevoz od hotela do plaže organizovan je od strane hotela. Najniža cena boravak uz Ultra All inclusive uslugu od 29. aprila je 239 evra (za 3 noći). A moguć je boravak i na 4, 5, 6, 7, 10 noćenja.

Hotel za svaku preporuku je i Kassandra Mare 4* koji se nalazi na peščanoj plaži u gradu Nea Mudanja na Halkidikiju. Poseduje bar na plaži, bazen i restoran pored bazena. Za celodnevnu razonodu na raspolaganju su sportsko - rekreativni sadržaji: spa centar sa saunom i hidromasažnom kadom, fitnes centar i salon za zabavu sa bilijarom. Klimatizovane sobe i apartmani tipa "suite" u hotelu Kassandra Mare imaju pogled na Solunski zaliv, vrt ili na planinu i verujemo da ćete uživati u svakom od pogleda. Radi lakše orjentacije hotel se nalazi na 50 km od centra Soluna i na 40 km od Međunarodnog aerodroma Solun Makedonija.

Najniža cena boravka na 7 noćenja u junu je 329 evra. Međutim, već od 27.4. cena može biti svega 99 evra po osobi (boravak od 3 noćenja).

Na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria) pronalazimo Cronwell Platamon Resort 5*. Od Soluna je udaljen jedno 100 km, a samo 1,5 km od mesta Platamon. Cronwell Platamon Resort kreiran je specijalno za porodični odmor. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Kvalifikovani hotelijeri kompanije Cronwell Hotels & Resorts podelili su teritoriju u dve zone: za decu i za odrasle. Usluga se definiše kao All inclusive, a boravak je moguć većod 28.4. na 3, 4, 5, 6 i 7 noćenja. Najniža cena aranžmana po osobi je 189 evra.

Aristoteles Holidays Resort & Spa 4* nalazi se na oko 3 km od mesta Ouranopolis. Hotel se nalazi oko 50-200 m od peščano-šljunkovite plaže. Uz all inclusive uslugu u ovom hotelu odmor na 4 noći počev od 1.5. vas može koštati 179 evra, a na 7 noći od 289 evra.

