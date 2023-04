STIŽU DIVNE VESTI IZ PORODICE ĐOGANI! Devojčica će se roditi na POSEBAN DATUM, spremili i ime za naslednicu

Rijaliti pobednica Luna Đogani nedavno je otkrila da je u drugom stanju i da svojim mužem Markom Miljkovićem čeka drugu devojčicu.

Par već ima ćerkicu Miu, a kako tvrdi Đoganijeva ova trudnoća joj je sa svim drugačija od prve.

foto: Printscreen YouTube

- Ja sam u 14. nedelji. Sačekali smo da prođe taj rizičan period zbog situacije koja je bila ranije. Danas sam bila na pregledu i sa bebom je sve u redu. Prva tri meseca su mi protekla lagano. Sa Miom mi je baš bilo muka, sve do sad u ovoj trudnoći nisam imala mučnine. Par dana se osećam malo lošije. Ne vidite, ali ja imam dve groznice oko usana, bleda sam i umorna, kao da mi je naglo pao imunitet, pa me sve nešto muči. Moram da pijem vitamine - rekla je Luna, pa nastavila.

- Drugačije je. Sa Miom sam putovala, spavala i odmarala, sad opet imam dete koje zahteva pažnju. Bebica je već porasla. Može da se vidi, mala je. Još uvek ne znamo na koga liči, ali za par nedelja biće i to - istakla je ona.

foto: Printscreen YouTube

Marko Miljković tvrdi da njih dvoje već par meseci unazad imaju smišljeno ime za drugu naslednicu, ali i da će devojčica biti istog horoskopskog znaka kao i on.

- Lunin termin je 7-10 dana posle mog rođendana. U svakom slučaju beba će biti najverovatnije isti horoskopski znak kao ja, vaga. Već nekoliko meseci imamo znamo kako će nam se devojčica zvati, ali to ne želimo još uvek da otkrivamo - rekao je Marko, na šta se Luna nadovezala:

Pravi prirodni termin za porođaj je 12. oktobar kad je moj otac rođen. Tata je bio toliko srećan.

foto: Printscreen YouTube

Luna je ispričala i kako je shvatila da je u drugom stanju.

- Plakalo mi se, boleo me je stomak, jela sam, iskočile su mi bubuljice. Došla sam jedan dan, počela da plačem, Marko me je pitao što si takva. On mi kaže da nisi trudna. Ja sam mislila nema šanse. Nagovorio me je da kupim test, jer je tvrdio da nisam sva svoja - rekla je Luna na Jutjub kanalu bračnog para.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:51 Luna Đogani zagrmela u Las Vegasu