ZEJNA IZNELA TEŠKE OPTUŽBE, A SADA SE OGLASIO I ČEDA ČVORAK! Osnivač grupe "Luna" BRUTALNO odgovorio pevačici, RAT u najavi!

Zejna Murkić optužila je Čedu Čvorka, frontmena grupe Luna, u kojoj je ona pevala nekoliko godina, da ju je zloupotrebio i pokrao.

- Bila sam mlada i verovala sam mu. Ja sam se u toj grupi mnogo dala, 300 posto, mislila sam da će se to sve isplatiti. Čeda je nama od nastupa davao po 100 evra, a on je zarađivao mnogo više. Nije istina da nam je davao po 300 evra, kako je on govorio.

- Ja sam čak bila i autor nekih pesama za grupu, ali on nije dozvoljavao da se moje ime nađe kao ime autora. Trpela sam to jer sam bila naivna, imala sam samo 21 godinu. Ja sam njemu slepo verovala kad mi je govorio da je put do uspeha takav i da moram da trpim da bi se to jednog dana isplatilo. Pa eto vidite i sami da se u toj grupi nijedna devojka nije zadržala duže od godinu dana. Jedini krivac za to je Čeda - u dahu nam je rekla.

Kurir je stupio u kontakt sa osnivačem grupe Luna za komentar povodom Zejninih optužbi i dao svoj sud o zajedničkoj saradnji.

- Ako bilo koja moja bivša pevačica ima potrebu da u javnosti gradi svoju karijeru pominjanjem mog imena, i to iznošenjem neistina uz očitu nezahvalnost, pre svega na prilici koju sam im ukazao, a posebno na velikim, svakolikim ulaganjima isključivo sa moje strane, ja zaista ne vidim šta bih drugo mogao reći sem da neću nikad odgovarati na to jer, za razliku od njih, ja sve svoje saradnike poštujem - rekao je Čeda i dodao:

- Nije tajna da neke postave Lune nisu bile uspešne. Nikad nikome nije bilo lako da napravi uspeh i ne smatram da je iko time umanjen. Jednostavno neki timovi nisu kompatibilni uz mnoge druge faktore koji su na sceni promenljivi. Priznajem da bi malo zahvalnosti za promenu godilo. Svakoj pevačici Lune želim svaku ličnu i poslovnu sreću i, naravno, uspeh.

