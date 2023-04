DEČKA GODINAMA KRIJE OD JAVNOSTI, A ZBOG OVOGA SE NIJE UDALA! Jadranka Barjakterević otkrila "Pre bih umrla nego da..."

Jadranka Barjaktarović proslavila se učešćem u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Ona je te 2005. godine zauzela treće mesto, od tada je redovno nastupala u Srbiji, a onda je pevala protiv nje.

Jadranka se sada ponovo našla u centru pažnje, nakon predsedničkih izbora u Crnoj Gori, na kojima je Milo Đukanović izgubio od Jakova Milatovića. Ona je posle izbora, na svom storiju na Instagramu objavila Milovu fotografiju uz koju je napisala: „Najveći si“ i dodala emotikon srca. Međutim, ubrzo se pokajala zbog ove objave i uklonila je sa svog profila.

Jadranka je inače u dugoj je emotivnoj vezi sa mladićem kojeg nikad nije predstavila u javnosti.

Kako su mediji pisali, on se zove Miki, a sa Jadrankom se zabavlja od početka njene karijere, tačnije od 2005. godine. Ona je pre nekoliko godina priznala da želi brak, ali da i dalje čeka da je dečko zaprosi.

- On i ja kao da ne živimo tolike godine zajedno, uopšte ne pominjemo brak, ni decu. Naravno da bih ja volela, ali šta je, tu je - iskrena je bila pevačica, pa dodala:

- Pre bih umrla nego što bih Mikiju rekla da treba da me zaprosi, ih, pa gde to ima. Kad se desi, desiće se. Mi se volimo i to je najbitnije.

Pre tri godine pisalo se da je Jadranku dečko pokrao, a da ga je onda potom ostavila.

- Jadranka ovih dana ne zna šta ju je snašlo. Tokom boravka u Crnoj Gori ju je pokrao dečko. Uzeo joj je sav novac koji je imala kod sebe i nestao. Od tada se nisu ni videli, a ni čuli. Jadranka preživljava pakao, pod stresom je i ne zna šta da misli. Očekuje njegov poziv jer je interesuje zbog čega je to uradio - rekao je dobro obavešteni izvor za "Pink.rs" 2017. godine i dodao:

- Ne verujem da će Jadranka preći preko ovoga što joj je uradio. Planirali su brak i decu, a sada je sve neizvesno. Mnogo ju je rastužio i razočarao.

