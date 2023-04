CAR MUVAO ZORANU SIKTER! Filip joj slao poruke pre ulaska u Zadrugu, Aleksandra besnela od ljubomore, evo šta kaže PEVAČICA!

Zorana Mićanović, atraktivna "Zvezda Granda", nije osvojila srca samo publike, već očigledno i zadrugara, koji je danima spominju u Beloj kući.

Pevačica gde god da se pojavi nikoga ne ostavlja ravnodušnim kako glasom, tako i lepotom, što dokazuje i njeno nedavno pojavljivanje u Šimanovcima.

Tokom emisije, Aleksandra Nikolić javno je prebacila svom dečku to što je u utorak tokom žurke na imanju, posmatrao pevačicu, na šta je Filip Car otkrio detalje poznanstva sa njom.

- Skontao se da se znamo od ranije, pa sam se lepo javio. Devojka koju sam poznavao, takođe pevačica, slikala se sa Zoranom, imala je neku zajedničku sliku, pa sam ušao da vidim. Dodao sam je i to je to. Možda sam neku vatru poslao, samo sam je dodao i to je to. To je ono kad nekoga znaš ali ne znaš. Nikada se nismo sreli - govorio je Filip.

I nakon toga zadrugari su komentarisali lepu pevačicu i došli do zaključka da nije samo Car gledao u nju već da je većina bila očarana njenim prisustvom.

Pokrenule su se spekulacije da je i Janjuš bio sa njom u kontaku, a da su je posmatrali i ostali ukućani.

Zorana se oglasila za Kurir i prokomentarisala navode rijaliti igrača i priznala da li joj je zaista pisao ili ne.

- Jednom smo samo bili u komunikaciji, poslao mi je "vatricu", pitao da li imam dečka i to je bilo sve. U Zadrugu sam otišla da odradim svoj posao i bilo mi je lepo. Sa Janjušem nikada nisam bila u kontaktu. Svim parovima zaista želim svu sreću i mnogo ljubavi, ja nikome nisam opasnost - izjavila je Zorana.

