KRISTIJAN OPLEO PO TRŽANKI: Goca je PARAZIT, bila s NAJRUŽNIJIM, sad s GRAVIRANIM! Udario na pevačice: One su legalne PROSTITUTKE

Kristijan Golubović, tokom učešće u "Zadruzi" u naletu besa, zbog svađe sa Ivanom Marinkovićem, izneo je tvrdnje da je navodno imao intimne odnose sa pevačicom Gocom Tržan, zbog čega je ona odlučila da ga tuži.

foto: Printscreen Magazin In

- Opsovao sam bivšeg muža Goce Tržan Ivana Marinkovića i rekao da sam bio s njom. Zato me tuži. Ako ne povuče prijavu, dovešću 20 ljudi da kažu isto. Pare neće dobiti. Ona je parazit koji jedva čeka da je neko spomene, pa da ga tuži. Na San Remo je ne primaju, na Evroviziji takvi kao ona uvek budu zadnji, pa od ovoga žive. Ona me tuži zbog prepirke s gmazom, njenim bivšim mužem. Njen ukus mi nije jasan, ne znam kako je mogla da bude s onim najružnijim tipom u mladosti. Sad pokazuje ovog graviranog! Imam pravo da kažem šta mislim, ne zanima me da li mi neko veruje - kaže Kristijan, koji je izneo šok tvrdnje na račun pevačica.

- Ima pevačica koje uzimaju na hiljade evra za neke nastupe. Kad dođe gost, vlasnik ili menadžer kluba i kaže ti da dođeš u hotel, pa tamo vidi kako pevaš u kožni mikrofon. Tako se prave pare. Pa 98 odsto pevačica peva u taj mikrofon i to je skrivena, a legalna prostitucija! Kad neko dođe i okači, na primer, 5.000 evra, nemoj mi reći da ne može da te ima za te pare - tvrdi bivši robijaš.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, nakon tvrdnji Kristijana Golubovića oglasila se Goca Tržan.

- Kao žena koja se dugo nalazi u medijima i dugo sam ispred kamera, napravila sam puno gluposti u životu i priznajem ih, ali bih zamolila da mi na teret ne stavljate ono što baš nisam. Skoro je izašlo nešto što me je potpuno zapanjilo. Bila sam šokirana da me neko uzima u usta u takvom kontekstu - rekla je Goca.

- Bilo je vrlo ružno, nepristojno, krajnje vulgarno i prostački govoriti o osobi koju nikada niste upoznali samo zato da biste povredili nekog drugog. To je baš onako ružno. Ali s obzirom na to da sam ja u pitanju, pa se računa da će to olako da prođe… e, pa neće olako proći. Ipak ćemo o tome malo da popričamo na sudu. Ja sam spremna da idem na poligraf za neke stvari - rekla je pevačica.

Kurir.rs/ Republika

