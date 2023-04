DŽEHVU BIVŠI SARADNIK UCENJUJE PRIVATNIM VIDEOM?! Procurio audio-snimak žestoke akcije s bivšim, Teodora u strahu od NOVE OSVETE

Teodora Džehverović je žrtva ucene bivšeg saradnika, koji joj preti da će objaviti njen porno-snimak da bi joj se osvetio zato što je raskinula saradnju s njim.

Prema saznanjima Kurira, taj čovek je već objavio audio-snimak, na kojem se čuje pevačicin glas tokom seksualnog odnosa, pa je ona poslednjih dana u velikom strahu šta će se desiti jer se uverila da je spreman na sve.

foto: Zorana Jevtić

Na nekoliko Tiktok profila može se čuti sporni klip. Na jednom od njih u opisu stoji da se na njemu čuju Teodora i košarkaš Partizana Matijas Lesor, s kojim je nedavno dovođena u vezu. Ipak, tu se ne čuje ništa osim navodnog Teodorinog glasa, a kako saznajemo, Lesor je u celu priču umešan ni kriv ni dužan jer se na njemu nalazi jedan od njenih bivših partnera s kojima se zabavljala u prošlosti.

foto: Printscreen TikTok

- Taj Teodorin bivši saradnik u svom posedu ima i video-snimak akcije koju je na Tiktoku objavio kao audio. Otkad je čula i videla da je to izašlo, ona je pod velikim stresom. Zato se i nije oglašavala, iako su je mnogi mediji zvali za komentar povodom ovog snimka, koji je za nekoliko sati postao viralan na Tiktoku i Tviteru. Svi su ubeđeni da je autentičan i da se na njemu čuje Teodora. Mislila je da će to da prođe, ali kad je saznala ko stoji iza toga, postalo joj je jasno da se neće na ovom završiti - priča naš izvor i dodaje:

- U pitanju je jedan njen ogorčeni bivši saradnik koji ne želi novac, već želi da joj se osveti zbog toga što je bila nekorektna tokom njihove saradnje. On u svom posedu ima i njene navodne eksplicitne video-snimke koje planira da plasira putem društvenih mreža. Da li će to uraditi i kada, to niko ne zna. Iako ona pokušava to da zataška, vrlo je verovatno da će on iz pakosti te snimke uskoro objaviti, što će biti veliki problem za Teodoru - završava naš izvor.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Podsetimo, već nekoliko nedelja mediji povezuju Teodoru s Lesorom, ali i s Lukom Vildozom, što je ona demantovala.

Naime, Teodoru su novinari na derbiju u hali Pionir zatekli pitanjima otkud ona tu i koga bodri, a na koja je pevačica pokušala da izbegne odgovor.

- Ovo mi je prvi derbi. Navijam za Partizan oduvek, rođeni brat i tata mi navijaju za taj klub i onda sam ga i ja uz njih zavolela. Više volim košarku od fudbala. Ne smem da vam otkrijem koji mi je košarkaš najdraži, jer ćete me odmah spojiti s njim, a za tim nema potrebe - rekla je ona tada kroz smeh.

foto: Kurir

Kurir.rs/E.K.

