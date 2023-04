SODOMA I GOMORA NA ZVEZDANOVOM ROĐENDANU?! Ana mu ispunjavala SVE ŽELJE, a naterao ju je da bude u TROJCI i to još sve PLATILA

Koliko je Ana Ćurčić bila opsednuita Zvezdanom Savnićem, govori saznanje da mu je za jedan rođendan napravila skandalozno iznenađenje i navodno mu dovela prostitutku u krevet!

Od početka leste sezone rijalitija „Zadruga" sve do danas, šest meseci kasnije, isplivali su najskandalozniji detalji vezani za ime sina košarkaškog asa Moke Slavnica. Nijedna od priča nije išla u njegovu korist i u svakoj od njih on je bio negativac.

Upravo izvor donosi nove detalje navodnog bluda i razvrata koji se dešavao u odnosu Zvezdana i Ane.

- Ana sebe predstavlja kao jaku ženu, a zapravo je služila da ispunjava sve Zvezdanove želje. Bilo je dosta da on pomeri mali prst, a onda skoči i odmah ga pita šta mu treba. Ona se plašila da će je on ostaviti ukoliko nešto ne uradi po njegovom. Ana je toliko bila opsednuta Slavnićem i u strahu da ga ne izgubi, pa je htela sve da mu učini i ispuni fantazije. Imao ih je on dosta i nije ih krio. Jednom prilikom su njih dvoje pričali o toj temi, a Zvezdan je kao iz topa izrazio želju da bi voleo da bude u krevetu s još jednom ženom pored nje - tvrdi zajednička prijateljica ovog para.

- Ani je to u prvom trenutku bilo užasno, krstila se i nije želela da prihvati činjenicu da je Zvezdan to poželeo. All kako je vreme išlo, a njihov odnos je bio turbulentan, iz straha da ga ne izgubi, ona mu je za rođendan priredila spektakl. "Moram, ne smem da rizikujem, znaš kako je preke naravi, on će da nađe neku koja će mu to ostvariti. Njega žele mlade devojke, ja sam ništa. Imam dečka koji će mi obezbediti prostitutku, koja će da odradi i ode", prokomentarisala je Ćurčička kod jedne prijateljice. Rekla mu je da mu priprema iznenađenje i da moraju da budu sami kod kuće, kako je i bilo - ispričao je izvor datalje rođendanskog iznenađenja.

- Nakon večere neko je pozvonio na vrata. Ana je otvorila i uvela prostitutku, koju je unapred platila. Zvezdan je bio oduševljen, nasmejan i veseo, još i pripit od vina. Ta devojka je sela pored njega na krevet. Počeo je da je dodiruje i svlači. Ana je poželela da se povuče u drugu sobu, da ne gleda sve to, ali joj je Zvezdan pretećim tonom naredio da se vrati i dođe kod njih. Naređivao joj je da se ljubi s prostitutkom, da je dodiruje po grudima. On je sve to gledao i smejao se. Obe ih je odveo u spavaću sobu i imali su trojku. Kada su završili sa seksom, Zvezdan je rekao Ani da otprati devojku do vrata - ispričao je izvor.

