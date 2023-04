ĆERTIĆ JE MUŠKARAC NJENOG ŽIVOTA! Zadrugarka progovorila o ljubavi sa kastaderom, evo čime ga je OPČINILA!

Bivša zadrugarka Sofija Una Manić po izlasku iz Zadruge 6" otkrila je da je nakon izlaska uplovila u ljubavnu romansu sa kaskaderom Urošem Ćertićem, koji je pratio njeno učešće i čekao njen izlazak da budu zajedno. Naime, Ćertiću je bilo najbitnije što je Sofija bila nedodirljiva za druge muškarce u rijalitiju.

- Uroš i ja smo kliknuli na prvu, ali on se ogradio, rekao da ima simpatiju, da je veran i ja sam to poštovala. Bilo mi je mnogo žao kad je izašao, ali sad, kad sam izašla i ja, više nema mesta žaljenju, već lepim stvarima. Presudno je bilo što sam bila nedodirljiva za muškarce. Uroš više nema simpatiju, sad sam simpatija ja. Čuli smo se i videli čim sam izašla, drago se to tamo radi i nisam htela sebi da dozvolim da imam tzv. vezu, u kojoj ću biti izvređana, nedajbože nekog obračuna, izbegla sam sve to. Nisam htela da ostanem upamćena po tome da me neko poliva, gađa, vređa, pljuje po meni. Nisam htela da se takva slika šalje iako su me tamo napadali zbog toga i zvali me Uroševom štićenicom. Sad mi to ništa bitno nije, ljubav se rodila. Uroš je neko ko mi odgovara fizički, po ponašanju, stavovima, poreklu, kulturi, svemu, on je muškarac mojih snova. Još sam malo pogubljena od svega, ali mi svakako prija njegova blizina i posvećenost priznaje Sofija.

Mnogi muškarci u rijalitiju su pokušali nešto s tobom, međutim, ti si odlučila da budeš sama?

- Od početka rijalitija su mnogi muškarci pokazali interesovanje za mene, prvi Filip Car, kad je ušao, rekao je da sam najintrigantnija osoba. Janjuš, kad je ušao, takođe je rekao da će izustiti samo jedno ime i izgovorio je moje. Zatim, Aleksandar Sauer, Marko Marković, svi su pokušali nešto. S Markom je bio kao neki pokušaj

Po čemu ćeš još pamtiti svoje učešće?

U suštini sam zadovoljna učešćem, bilo je padova i uspona, psihičkih naravno. Rođendan mi je preseo, tad sam shvatila kakvi su zapravo ljudi tamo u kući. Poslednja sam ušla na proslavu svog rođendana, sve je već bilo opustošeno, nisam videla ni ketering ni ko mi je šta poslao, ta njihova halapljivost me je baš dotukla.

Miljana ti zbog odnosa sa Zolom nije verovala do poslednjeg momenta u rijalitiju?

- Zolu mnogo volim i podržavam. Kad smo bili u duelu na kraju, Miljana nam je upala u izolaciju u strahu da ću ja sa Zolom uraditi nešto da bih ostala u rijalitiju. Nisam mogla da verujem da je ona pomislila da sam ja u stanju da uradim tako nešto.

Zvezdan je pikirao Anđelu zbog neiskustva Sofija Una Manić osvrnula se na aktuelnu trojku u Zadruzi 6", te rekla da Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić nisu zajedno tek tako, već da je sin legendarnog košarkaša mladu Crnogorku izabrao sa razlogom. - On čak nije ni krio da je pomno pratio prethodnu sezonu i da je pritom pikirao Andelu. Nije on tek tako nju izabrao, znao je da je mlada, neiskusna, a opet sa odredenim rijaliti iskustvom. On je uradio što je uradio, a ona za njega spremna da proguta doslovno sve - rekla je Manićeva.

