"POVREDILA ME JE, A ZNA ŠTA SAM SVE URADILA ZA NJU!" Aleksandra Bursać ponovo udarila na Mladenovićku zbog AFERE "CIPELE"

Prošle godine javnost je bila uzburkana nakon što je saznala da popularna pesma "Cipele" više neće biti pevana u originalnoj izvedbi, već da će deonice Andreane Čekić zameniti mlađa koleginica Aleksandra Bursać. Ovaj potez je izazvao brojne reakcije, a neke javne ličnosti su se stavile u zaštitu Čekićke.

Sukob između Andreane i Aleksandre je kulminirao kada je tekstopisac i producent Saša Lazić, koji potpisuje pomenutu numeru, odlučio da je ukloni sa popularne muzičke platforme "Jutjub" i tuži Čekićku, navodno potražujući vrtoglavih 50.000 evra, koliko smatra da mu pripada od pregleda na Jutjubu. Zbog ovog spora, originalna verzija pesme se više ne može naći na internetu, a sluša se nova - ona koju je prepevala Aleksandra Bursać.

Aleksandra Bursać gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije, gde se dotakla ovog skandala i otkrila svoju stranu priče.

- Andreana i ja se nigde nismo srele, ali mi se nikada nešto nismo ni družile. Ne znam kako to da definišem da je povređena, ona nije bila tu povređena jer je ona lično skinula tu pesmu. Najviše je povređen Emir čiji je to bio prvenac i on je najviše izgubio zajedno sa autorom Sašom Lazićem. Mi smo samo želeli da vratimo tu pesmu na Jutjub i da ljudi imaju prilike da je slušaju. Ipak je ta pesma mega hit i tu nema priče da sam ja htela da je prisvojim. Već sam htela da dam i to neko učešće u svemu tome - rekla je pevačica i dodala:

foto: Kurir Televizija

- Ja nisam bliska sa Andreanom, ali da mi je neko bio bliži razmislila bi i možda bi je zvala da je pitam. U ovom slučaju ja nisam htela da se mešam i smatrala sam da je to ispravno i da ja tu nigde ne grešim. Meni je žao samo što sam ja toliko napadnuta sa neke strane i to je par kolega koji nisu ni mene pitali i nisu mi rekli u oči neke stvari. Nego sve nešto preko medija. Ja bih rekla to direktno ili bih pitala kao što je jedna koleginica to uradila. Bilo je dosta kolega koji su bili dobri sa obe pa su me pitali i ja sam im lepo rekla moju stranu priče.

Pevačica se potom osvrnula i na napade od strane kolega za koje je posebno istakla pevačicu Aleksandru Mladenović.

- Najviše sam se razočarala u Aleksandru Mladenović jer smo mi bile bliske i u mnogim situacijama sam bila uz nju, zna ona vrlo dobro u kojim, a da javno kažeš tako nešto i da sam loš čovek me je zaista povredilo.

04:00 POVREDILA ME JE, A ZNA ŠTA SAM SVE URADILA ZA NJU! Aleksandra Bursać ponovo udarila na Mladenovićku zbog AFERE CIPELE

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs