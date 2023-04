DIDI DŽEJ OSTVARILA SVOJ SAN Pevačica na crvenom tepihu rame uz rame sa Megan Foks, priznala šta je NAJČEŠĆE PITAJU svetske zvezde

Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, otkrila je nepoznate detalje vezane za svoju karijeru u Americi.

Dijana je gostujući na jednoj domaćoj televiziji otkrila da je dobila poziv da se pojavi na crvenom tepihu "Gremi" nagrada i da joj je to oduvek bio san.

- To je bilo fantastično kada sam dobila poziv, veliko uzbuđenje za mene jer mi je to oduvek bio san. Nisam bila spremna za taj korak, kada je stigla pozivnica odmah sam krenula da nađem haljinu. Nisam želela da imam stilistu, ja sam osmislila ceo moj stajling i to je bila velika odgovornost da pariram svetskim zvezdama. Svi su pohvalili moj stajling, niko nije verovao da sam sama to uradila - kaže Dijana.

Pevačica je pred kamerama otkrila kako se ponašaju svetske zvezde, kao i koja joj pitanja postavljaju kada je upoznaju.

- Zvezde su se uglavnom žalile da ih bole noge od stajanja, jer to je jedan veliki hodnik na kraju kog stoje paparaci, mediji i ostali i onda svi moraju da čekaju u redu da prođu kroz taj deo. Upoznala sam Megan Foks, Dvejn Džonsona, Floridu, Farel Vilijamsa. Jako su jednostavni, nasmejani i druželjubivi. Svi me pitaju odakle sam, traže mi Instagram i da čuju moje pesme - otkrila je Didi Džej.

