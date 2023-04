STIGLA SLAVLJENICA PA DOŽIVELA PEH! Pričala o planovima, A POKLON koji je dobila od porodice je SAN SVAKOG TINEJDŽERA!

Nina Đogani večeras proslavlja 18. rođendan, za koj su pripreme trajale čitavog dana što smo imali prilike da ispratimo na njenom Instagram profilu.

foto: Nemanja Nikolić

Nina je obukla dugačku providnu haljinu sa dubokim dekoltreom i velikim rascepom. Sa njom je stigla i mama Anabela a tu je mamin izabranik Andrej.

foto: Nemanja Nikolić

Đoganijeva je na pitanje kako se sada oseća kada je punoletna izjavila:

- Osećam se samostalno. Sama sam svoja. Počeću da gradim samostalno svoj život, a najdraže mi je što ću konačno moći sama da vozim.

1 / 5 Foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje o daljim planovima odgovorila je:

- Pa videćemo. Možda i pevačica, ne znam, volela bih to, podršku imam ali su mi rekli da je to mnogo teško. Urijaliti neću nikad to je bitno. Neću kao Luna rekla pa porekla. Ja sigurno neću. To sam izbisala sa svoje liste zauvek.

Slavljenica je imala problem sa haljinom pa joj je drugaricva brzo pritekla u pomoć.

foto: Nemanja Nikolić

Na žurci su među prvima pristigli Marko i Luna sa ćerkicom Miom a odmah nakon toga i Anabela u pratnji svog izabranika Andreja.

