SA 7 GODINA OSTAO BEZ BUBREGA, SPAVAO U KUKURUZIMA I LINČOVAN OD STRANE MEDIJA! Ispovest Baje Malog Knindže ostavlja bez teksta

Baja Mali Knindža, Mirko Pajčin, jedan je od najpoznatijih srpskih narodnih pevača čiji hitovi izazivaju oprečna mišljenja u javnosti.

Njegove pesme izvorne narodne muzike, među kojima se ističu "Ne volim te Alija", "Srbin je lud", "Pucajte u tamburaše" i "Nemoj da se ljutiš", često su prožete kontroverzama i kritikama zbog tekstova koji veličaju srpski nacionalizam i propagiraju nasilje.

Iako je Baja Malim Knindža svojevremeno tvrdio da je njegova muzika isključivo zabavnog karaktera i da nije politička, mnogi smatraju da njegovi tekstovi promovišu netoleranciju i podstiču mržnju prema drugim nacionalnostima. Ovaj pevač je često bio na meti kritika, ali i zabrana javnih nastupa, zbog svojih kontroverznih stavova i pesama.

Ipak, njegova popularnost se nije smanjila, a njegovi fanovi tvrde da se radi o tradicionalnoj izvornoj muzici koju vole i slušaju godinama. Baja Malim Knindža ostao je jedan od najslušanijih i najtraženijih izvođača ovog žanra, a njegovi nastupi su i dalje rasprodati.

Upravo zbog svega navedenog, njegovo ime se često pojavljuje u medijima, a njegove pesme i dalje privlače pažnju i izazivaju burne reakcije u javnosti.

Baja Malim Knindža gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je otkrio koliko je težak bio njegov put, ali i da li je nailazio na osude javnosti.

- Nisam nailazio u privatnom životu i na nastupima, osim od strane medija. Takav je sistem bio, svašta se dešavalo. To je bilo vreme kada je moralo da se bira jedna strana. Opstao sam i nikada nije kasno da dođu plodovi moga rada i borbe. Ništa meni nije bilo jako. Čak neke druge životne stvari koje ja nisam želeo da pominjem. Recimo Bora Čorba je jednom prilikom otkrio da sam ja sa 7 godina ostao bez bubrega, bila je pogrešna dijagnoza u Livnu pa su me spašavali u Sarajevu. Sa 14 godina sam došao u Beograd što znači da se već 42 godine borim i tu na asfaltu sa promenljivim uspehom. Sada je sve to došlo do izražaja, pa i ono moje davanje novčanica onom dečaku. Znači ima onog gore ko to beleži - rekao je pevač i dodao:

- Kod mene ništa nije išlo lako. Onda kada su mislili da sam najbogatiji tada sam spavao negde u kecu u kukuruzima, tamo negde u Surčinu. Eto, jednom se desilo da sam najvaljen negde da pevam i jedan od urednika mi je oteo mikrofon i rekao nećeš pevati. Pa i to mi se dešavalo. Međutim, tog su urednika našli sutradan u gipsu ne znam ja šta je bilo. Družio sam se ja i sa ljudima sa druge strane zakona, ali nikada nisam podlegao tome - našalio se pevač i naveo da se on stvarno okliznuo sutradan.

