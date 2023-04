PRVI JAVNI POLJUBAC LUNE I MARKA! Nakon priča o krizi u braku, progovorili o svemu pa otkrili OVAJ DETALJ O BEBI!

Luna Đogani i Marko MIljković stigli su na rođendan Nine Đogani, nasmejani i srećni. Raspoloženi su stali pred medije pa progovorili o svemu što se dešavalo u proteklo vreme.

Marko je odmah objasnio da njegova ogrebotina na čelu nije od strane njegove supruge, nego da ga je Mia u toku igranja ogrebala.

foto: Nemanja Nikolić

Luna se prisetila svog 18. rođendana:

- Ja se sećam tog svog rođendan bilo je prelepo. Postaješ ozbiljan. Sećam se i da je sve bilo neorganizovano znam samo da sam imala prelepu haljinu naravno za to vreme sada to nije in. Davno je to bilo pre 8 godina. Bila sam se napila ali nisam bila opuštena.

foto: Nemanja Nikolić

Vezano za novu trudnoću Luna je rekla da se nije radovala kao prvi put i drugi kada su nažalost izgubili bebu:

1 / 11 Foto: Nemanja Nikolić

- Iskreno nisam se mnogo radovala, jer s obzirom na prethodnu trudnoću nisam nekako ni smela da se radujem, ja nisam ni verovala da sam trudna ali Marko je bio siguran. Sada kada je sve u redu sa bebom jako se radujemo i jedva čekamo. Ime bebe nećemo da otkrivamo ali zvaće se na slovo "L" . Slučajno je ispalo da su se poklopili inicijali, Mia kao Marko a ova druga na L kao ja.

Kurir.rs