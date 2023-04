LJUDI NA MREŽAMA PRAVE BUDALU OD MENE! Didi Džej otkrila zašto nije imala koncert u Srbiji, za 5 godina imala 1 turneju po Americi

Dijana Rokvić već godinama intrigirama medije, kako u Srbiji, tako i u svetu, a sada je ispričala najsitnije detalje svog života.

Svoju karijeru započela je pre 10 godina pobedom na muzičkom festivalu u Vrnjačkoj Banji sa pesmom „Laka“.

Pevačica je u velikoj životnoj ispovesti ispričala da je oduvek želela da bude svetska zvezda, u Srbiji je karijeru gradila pet godina i za to vreme nije imala nastupe jer je od samog početka znala da zaslužuje svetsku slavu.

foto: Privatna arhiva

„Sa 3-4 godine sam počela da slušam Madonu i Britni Spirs, lepila sam njihove sličice i oblačila sam se kao one, uzimala sam maminu šminku i štikle, pevala sam njihove pesme i maštala da jednog dana budem kao njih dve. Mama mi je uvek govorila da to nije moguće jer sam ja iz jedne male zemlje i engleski mi nije maternji jezik ali ja sam nekako verovala u sebi i znala sam da sam rođena da budem svetska zvezda. Pre pet godina sam upoznala neke ljude iz Amerike koji su mi ponudili saradnju, ja nisam mogla da verujem da su toliko oduševljeni sa mnom, rekli su mi da sam jako talentovana i da sam super proizvod.“

Kako nam je ispričala, ona se uvek izdvajala od svojih vršnjaka, a kada je išla na fakultete nije je mrzelo da ustane u 6h ujutru kako bi se našminkala za predavanja.

„Prvo sam želela da studiram Filološki, ali pošto znam engleski onda je glupo da to upišem i upisala sam privatni Ekonomski fakultet da bih roditeljima dokazala da ja to mogu i da imam diiplomu ali ja sam u sebi duboko znala da ću jednog dana biti svetska zvezda i nisam od toga odustala.

Kada sam u Srbiji počela da se bavim pevanjem, svi su me pitali zašto sam snimila pesmu, ovde pevačice prati loša priča, a ja sam rekla da se ne brinu jer ću jednog dana stići do Dženifer Lopez, ja ću biti velika zvezda i kako je vreme prolazilo i kako je krenula karijera u Srbiji svi su bili oduševljeni“, ispričala nam je ona.

foto: Printscreen

Didi Džej ističe da se na nagovor prijatelja prijavila za festival u Vrnjačkoj Banji i da se tada nije nadala pobedi.

„Nisam se ni spremila, nisam znala ni mikrofon da držim u rukama, bila sam uzbuđena i pod tremom. Osetila sam da tada kreće ostvarenje mojih snova, ja sam tada imala haljinu neku i Guči cipele. Od malena nosim Versaće, Dolče Gabanu i tako dalje, tata mi je uvek kupovao sve, nisam kupovala količinski kao sada jer sam bila devojčica ali sam uvek nosila markirano“, kaže Didi.

Na samom početku karijere imala je priliku da sarađuje sa pokojnom Marinom Tucaković, ali i Leotinom Vukomanović koje su joj mnogo pomogle na samom početku karijere.

foto: Printscreen Instagram

„Upoznala sam Leontinu i Marinu Tucaković i snimila sam pesmu „Živelo more“, „Balerina“, „Maksimalno moj“, „Lak muškarac“ i nekako je sve krenulo da se dešava, postala sam velika zvezda u Srbiji, svi su počeli da prate moj rad i onda sam upoznala neke ljude iz Amerike koji su mi rekli da treba tamo da gradim karijeru i ja sam rekla zašto da ne“, ispričala je Didi za Novu.

Kako ističe, popularnost u Srbiji je stekla modnim skandalima.

„Uvek sam privlačila pažnju na sebe, najviše stajlingom. Nikada nisam imala skandale osim modnih, sećam se da sam se oblačila drugačije samo da bi me mediji primetili, išla sam modnim putem i smatram da to nije bila greška“, ispričala je Didi i objašnjava zašto nikada nije imala nastup u Srbiji.

„Nisam u Srbiji nikada nastupala, smatrala sam da sam ja za mnogo više, želela sam da izgradim karijeru u svetu, pa onda da dođem na neko veliko mesto u Srbiji i da nastupim.“

foto: Kurir Televizija

Ona je ispričala da je za pet godina karijere u Americi imala samo jednu turneju, tačnije 12 nastupa po gej klubovima, a evo koliko košta karta za jedan njen nastup.

„Imala sam prilike da nastupam besplatno po gej klubovima u Americi, nisam bila plaćena da pevam jer puno podržavam gej populaciju i sve svetske zvezde njima pevaju besplatno. Nisam naplatila ništa jer sam želela da im izađem u susret i to mi je puno pomoglo u karijeri. Za sada sam nastupala samo u gej klubovima u 12 gradova. Bilo je preko 200 hiljada ljudi na mom nastupu na jednom mestu. Osećaj je fenomenalan, veliki broj ljudi, svi su pevali i vrištali. Pevala sam moju pesmu sa Šegijem, tada sam bila specijalni gost. Nakon toga sam imala „Meet and greet“ svi su se slikala sa mnom i zapratili me na Instagramu i tada je broj pratilaca počeo da se penja, stigla sam do 4 miliona, a želja mi je da imam 10 miliona.“

Ona je otkrila da u Americi osim nje znaju i za Novaka Đokovića.

„Ja sam veća zvezda u Americi nego ovde, pojavila sam se na Gremiju, moje slike su svuda, mnogo sam se probila i tek planiram. U Srbiji me ismejavaju, okreću moje izjave, to je moj najveći problem ovde, što ljudi šta god da kažem izvrću i ismejavaju me. Kako neko može da kaže da sam ja popularnija od Đokovića, niti sebe upoređujem sa njim. Ja bih samo volela da se moje izjave prenose kako treba“

(Kurir.rs/Nova)

Bonus video:

01:14 LJUDI SU OVDE ZAVIDNI I LJUBOMORNI Didi Džej kritikovala Srbe, pa pohvalila Amerikance! Od publike doživela OGROMNU neprijatnost