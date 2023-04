"OGNJENA DRMA KRIZA SREDNIH GODINA" Komšije otkrile PRAVI odnos Amidžića i Mine, evo kakva je u stvari mlada voditeljka

Kao bomba je u javnosti odjeknula vest prvo da se Ognjen Amidžić razvodi od supruge Danijele Dimitrovske, a sada da je u vezi sa mlađom koleginicom Minom Naumović, koja vodi jedan segment njegove emisije.

Stan u kojem živi Ognjen, kako komšije kažu, sada se renovira i Mina se navodno nedavno uselila.

- Ne spava ona svaku noć tu koliko smo videli nego samo kada mu sin nije tu. Ona je svakako donela svoje stvari i renoviraju stan po njenoj želji. Ne znam šta da vam kažem, Danijela je bila žena za primer ova mala, ništa mi nažao nije učinila, ali mi deluje kao neko dete - kaže stariji gospodin koji živi u zgradi preko puta one u kojoj živi Ognjen.

U obližnjoj prodavnici kažu da su ih vidali zajedno.

- Vidimo ih da se prošetaju uveče, ali mnogo češće u kolima. Dolaze i odlaze zajedno. Ona je unela stvari, mislim da živi kod njega. Ne javlja se nama jer nas i ne poznaje, ali on se uvek uljudno javi. Brine o sínu, dolazi mu često. Meni je Danijela lepša i prirodnija od ove, ali to bolje on zna, nije sve ni u lepoti. On ima ženu koja mu pomaže oko pospremanja stana i ona najćešće dođe u nabavku. Ognjen i ta nova su došli jednom po neke sitnice - ističe Brankica.

U parku koji se nalazi nedaleko od zgrade, susedi su bili raspoloženi da pričaju. Jedan mladić se čak i našalio.

- Ma Ognjena drma kriza srednih godina pa je našao ovu Minu. Za nju niko i ne bi znao da se nije pojavila kod njega u emisiji. Nju poznaje moja drugarica i pokušavala je ona u raznim medijima da se probije, ali nije uspela. Danijela je za nju avion, po vaspitanju, ponašanju i izgledu, ali ukusi su različiti. Kažu da nije loša osoba ali mi nekako ne idu jedno uz drugo - rekao je Željko.

- Ja sam se razveo pre dve godine i isto sam tako srljao u veze koje nisu imale veze sa mojim pređašnim ukusom, samo sam bežao od sličnih mojoj bivšoj ženi. Ali sada kada se sve smirilo shvatam da je ona za klasu iznad. Možda će i njemu tako. Ma nek su živi i zdravi, sve je to život. Svako treba da gleda sebe i u svoje dvorište - dodao je Željko.

- Ona je uglavnom namrštena kao i većina ovih mladih sada što im nikad "ovce nisu na broju", ali on deluje veselo i razdragano. Deluje da su oboje zaljubljeni, a godine nisu bitne tu. Danijelu ne viđamo od kada su se razveli, on dovede sina sam - ističe stariji komšija.

Podsetimo, Ognjen je priznao da su zajedno ali da neće otkrivate detalje veze nakon što su uhvaćeni zajedno na jednoj benzinskoj pumpi.

