"RODIĆU JOŠ DVOJE DECE, ŽELIM SINA" Jovana Jeremić spremna za novi brak, a otkrila da će po NJEMU dati ime dečaku

Jovana Jeremić kaže da je spremna za drugi brak, a svojoj ćerkici Lei želi da podari brata.

Kakav muškarac može tebe da osvoji, da li si zaljubljena?

- Ne podnosim lake muškarce, čim čujem da je švaler znam da nije za mene. Pravi muškarac zna do kad je sa jednom, od kad je sa drugom, ne vara. Ja sam uvek zaljubljena u svoje dete, u svoj posao. Volim, recimo da želim da volim. Status veze, ne znam jer sam preokupirana stanom i poslom. Kada se pojavi taj čovek koji je meni sudbinski namenjen, ja ću to znati odmah.

Kakvi su tvoji kriterijumi?

- Prezauzeta sam i preuspešna žena da bih trošila vreme sa normalnim muškarcima, koji su dobri ali nisu za mene. Ja sam žena koja traži mnogo, jer daje sve. Neću se nikad više udati dok ne nađem muškarca koji će mi promeniti život iz korena. Želim stil života potpuno drugačiji, ono što sam ja zamislila. Ne kažem da sam sama, ali ne kažem ni da sam pronašla čoveka svog života. U svakom slučaju svoj život neću prikazivati kao nekad, jer svi uspešni muškarci ne vole da se slikaju i to je super.

Koliko je tvom partneru teško da se izbori sa svim tvojim udvaračima?

- Njemu nije teško, niti će mu biti, zato što je on dovoljno jak i moćan, samouveren da zna da ja volim samo njega. Ja to stavim do znanja, jer sam jako ljubomorna žena. Ne daj Bože da mi sutra neko startuje muža, jer svako ko bi na bilo koji način pokušao da ugrozi moju porodicu može samo da se nada najgorem. Takva sam bila i u prvom braku.

Kako bi kaznila tu ženu?

- Različiti su načini, sve zavisi od prestupa, ali u svakom slučaju bila bi pravedno kažnjena, zato što je ku*va, a ja ku*ve ne podnosim! Jovanin kodeks, nikad ne varam, nikad nisam druga i nikada drugarici nisam uzela dečka.

Koliko bi volela da imaš dece u drugom braku?

- Meni sudbinski stoji još jedno, do dvoje. Volela bih da to bude sin i da se zove Vasilije, po Vasiliju Ostroškom.

