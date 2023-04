"MARŠ NAPOLJE! DA MI TO NIKAD VIŠE NISTE SPOMENULI" Saša Popović tražio dozvolu oca Lepe Brene da se ona pridruži bendu i zažalio

Kompozitor i voditelj takmičenja Zvezde granda, Saša Popović govorio je u emisiji sceniranje o svojim muzičkim počecima i poznanstvu sa Lepom Brenom.

Njegov tadašnji bend napustila je pevačica Spasa i bio im je neophodan novi ženski vokal.

- Sećam se toga kad je Brena došla na jednu probu, a Spasa je pevala Proud Mary, čuveni hit Tine Tarner. Brena prilazi otima joj mikrofon, nastavlja da peva. Kad je završila pesmu rekla je: "Ovako se peva" i otišla. Otpevala je zaista odlično, daleko bolje od Spase - rekao je Popović.

Bend je prihvatio Lepu Brenu, međutim, ona je, kako kaže rasla u veoma strogoj patrijarhalnoj porodici i morala je za to da dobije dozvolu od svog oca.

- Kaže ona, mora neko da priča sa mojima tatom. Ona je imala 18 godina, tek je upisala prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Beogradu. I ona mi kaže idemo sutra kod mene, samo pazi on je malo strog. Ništa, ja obučem braon odelo, kravatu, krem košulju da to sve izgleda tip top, onako ozbiljno. Čuli su i njeni roditelji za naš bend, a zaista smo svirali jako dobro i pravili smo šou.

- I ja dođem, dobar dan, dobar dan. Kažem njenom ocu: Mi sviramo tu u hotelu Galeb. On kaže: "Dobro i šta sad?" Ja kažem: "Mi bi hteli da vaša ćerka peva sa nama." On će na to: "Moja ćerka da peva sa vama u kafani?" "Ne", rekao sam mu, "nije to kafana, to je hotel i to veoma luksuzan" iako mu to dođe na isto hotel ili kafana to je restoranski ambijent. On ponovi: "Moja ćerka da bude kafanska pevačica?" "Ne", kažem mu, "ne kafanska, hotelska pevačica." Kaže on: "Vidi dečko, Marš napolje! Moja ćerka da bude kafanska pevačica. Neću da čujem za to, da mi to nikad više niste spomenuli!" - ispričao je Popović.

Lepa Brena se na sreću, ipak, pridružila bendu:

02:26 MARŠ NAPOLJE! DA MI TO NIKAD VIŠE NISTE SPOMENULI Saša Popović opisao kako je protekao njegov prvi razgovor sa ocem LEPE BRENE

- Ja sam se vratio kod ovih mojih iz benda i pitaju me ono šta je bilo, kažem ništa isterao me čovek napolje. Krenuli smo na zakazan nastup, a svuda na banderama je bila Spasina slika. Naš drug Caka dovezao je na kraju Brenu u automobilu koji samo što se nije raspao.

