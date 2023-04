SAŠA POPOVIĆ O POSETI BABA VANGI: "Predvidela je da će dete da nasledi moj problem, ćerka mi se jedva izlečila"

Muzičar i bivši direktor Grand produkcije Saša Popović gostovao je u emisiji sceniranje i tom prilikom prepričao mnoge zanimljovosti iz svog života i karijere.

Na pitanje voditeljke Ljiljane Stanšić šta misli o estetskim intervencijama kod muškaraca Saša Popović je ispričao šta m prorokovala čuvena Baba Vanga.

- Ja sam kao mlad imao puno bubuljica. To je bio veliki problem i to sam jako teško lečio. Sa 37 godina kad sam bio kod Vange, ona, koja inače ne vidi mi je rekla: "Te bubuljice koje imaš..." Ja samo što nisam pao sa stolice. "Te bubuljice koje imaš one će polako da nestanu kad ti se rodi ćerka. U stvari nije rekla ćerka nego dete. To će sve da pređe na nju. I moja Aleksandra zaista ima isti taj problem i isto je to lečila i hvala Bogu, sad će još malo napuniti 24 godine i sve će se to srediti. Jedva je to izlečila.

Popović je rekao da ne razmišlja ni o kakvim hirurškim intervencijama i da je savršeno zadovoljan svojim izgledom iako mu je. kako kaže. jedna pevačica koju nije hteo da imenuje jednom prilikom rekla:

- Sale ti samo kad bi sredio te obraze i podvaljak i kad bi malo smanjio nos ja bih se zaljubila u tebe.

Jedino o čemu vodi računa jeste da se previše ne ugoji:

Nekad umem da preteram, ali čim ugledam stomak odmah kreće režim. Ujitru samo bela kafa, popodne šnicla i salata, uveče neko voće i to je to. Onda se sve to brzo vrati u normalu.

