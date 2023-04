KRISTIJAN TVRDIO DA JE BIO INTIMAN SA GOCOM, A ONA REŠILA DA GA OJADI! Pevačica odlučila da presavije tabak: Čekam PRVO ROČIŠTE

Kristijan Golubović nedavno je obelodanio da je bio intiman sa Gocom Tržan kao i da je ona imala probleme sa nedozvoljenim supstancama.

Pevačica je zbog toga pobesnela, te je odlučila da pravdu potraži pred sudom.

- Od svih grešaka koje sam napravila u životu, jako sam srećna da sa Kristijanom nisam to napravila. Nikada ga nisam videla uživo. Nismo nikada bili zajedno u istoj prostoriji, a ne nešto više. Možda je na nekom koncertu bio u publici, a d je to ne znam. Čak, nije najgore ni to što je rekao kao da smo bili zajedno, nego da sam narkomanka. Svi znaju da sam najdosadnija osoba u izlasku, nikada nisam pila, zapalila cigaretu, niti bilo šta od droge koristila. Imam prezir prema tome, gadim se ljudi koji koriste narkotike, to su slabići. Ružno je to što je rekao. Ja nisam žena koja zaslužuje da se o meni tako nešto priča - rekla je pevačica, i dodala:

- Dovoljno je što postoji jedan, sa kojim imam dete, a koji je 24 sata na televiziji i prila sve i svašta. Tu ne mogu da reagujem jer smo bili u braku, ali ovo druže, ne može tako da prođe. Podigla sam tužbu i čekam prvo ročište.

