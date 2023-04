"BANKROTIRALA BIH KAD BI DOBILI DEVOJČICU!" Ceca ne krije sreću zbog rođenja malog Krsmana, pripremila i SPECIJALNO IZNENAĐENJE

Ceca Ražnatović presrećna je jer je dobila i drugog unuka čije rođenje upravo proslavlja s familijom i prijateljima. Ona je predstavnicima medija otkrila da želi još unučadi i opisala kako izgleda mali Krstan koji se rodio na rođendan svog pokojnog dede Željka Ražnatovića Arkana.

Ceca je najpre istakla da je srećna i blagoslovena kao i da želi još unučadi:

- Ovo je jedan veliki blagoslov i ja se nadam da ću imati 10-oro unučadi.

Na pitanje čija je ideja bila da se Bogdana porodi baš na rođendan pokojnog Arkana, Ceca se nasmejala:

foto: Damir Dervišagić

- To je divno, nije to do ideje. Ne možete bebi da naredite da se rodi, to su planovi od boga. Bog je dao da se beba rodi na rođendan svog dete.

Pevačica je opisala kako izgleda njen unuk Krstan koji je rođen sa preko četiri kilograma:

- Beba je medena, liči na svog brata Željka. Krofna jedna, to je jedna velika beba. Malo sam se plašila, ali dečko je veliki. Željko je video bebu, zvala ga je mama Bogdana i video je bio je srećan:"Mama, pa mala je, slatka je".

foto: Damir Dervišagić

Ceca je otkrila i da ima poseban poklon za snaju, ali nije želela da jkaže i šta je u pitanju:

- Za snajku imam poseban poklon, ona ne zna, želim da bude iznenađenje. Krstan će dobiti bezuslovnu ljubav. Voleli bismo da dobiju i devojčicu, tu bih baš bankrotirala. Anastasiji je žao što ne može da bude sa nama, ona čeka papire, ne može da izađe iz zemlje.

Kurir.rs

Bonus video:

03:20 Svetlana Ceca Ražnatović