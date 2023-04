EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle PLJAČKE TEŠKE 1,3 MILIONA EVRA, pobegao u Crnu Goru, a oni mu pomogli

Zvezdan Slavnić više puta je bio u zatvoru zbog raznih krivičnih dela. Njegov kriminalni dosije otvoren je u martu 1998. kada je kao dvadesetogodišnjak iz pištolja usmrtio dečka Olivera Jovanovića u jednoj diskoteci u Beogradu, navodno slučajno, kako je on tvrdio, mada je istraga drugačije pokazala. Tada je osuđen na devet i po godina robije, koju je odležao.

Podrška porodice

Po izlasku iz zatvora nastavio je da pravi prestupe. Počeo je da se bavi trgovinom narkoticima i zato je takođe bio iza rešetaka. U septembru 2010. osuđen je na dve godine i 10 meseci robije u sudu u Kruševcu. Posle toga je počao da se bavi pljačkom kao član međunarodne organizovane kriminalne grupe "Pink panteri".

Prema saznanjima Kurira, kada su Pink panteri izvršili pljačku vrednu 1,3 miliona evra, u čemu je učestvovao i naslednika Moke Slavnića, Zvezdan je tada odlučio da se u zatvor neće vraćati pa se dao u bekstvo. Kao jedan od načina da izbegne robiju video je mogućnost da se skriva u susednoj Crnoj Gori gde ima dosta rodbine i poznanika.

Međutim, nije bio sam u tome, već mu je porodica pružila svesrdnu pomoć. Poznato je da mu otac Moka gotovo svakodnevno upućuje podršku tokom učešća u rijalitiju "Zadruga", što je bio takođe slučaj i tokom njegovog skrivanja od robije, saznaje Kurir.

Od pouzdanog izvora dobili smo informacije da je proslavljeni košarkški as do detalja razradio plan kako da pomogne svom mezimcu, a u sve je uključio svoju rođenu sestru koja živi u malom mestu Budimlja kraj Berana u Crnoj Gori. Ona ga je smestila u svoju kuću dom, u kojoj je tada povremeno boravila sa suprugom, mada njih dvoje živi u Beogradu.

Nekoliko meseci Zvezdan je nesmetano proveo u tetkinoj kući u Budimlji. Vodio je, navodi naš sagovornik, vampirski život. Preko dana bio je zatvoren u kući, a kad padne mrak ode u šetnju normalno, uopšte se nije skrivao od lokalnog stanovništva. Navodno, bio je blizak sa nekim kriminalcima u Crnoj Gori u čijoj zaštiti je tada uživao, kao i sa delom policiji koja je bila pod kontrolom tadašnjem vlasti u Crnoj Gori.

Slao mu pare

Kako dalje saznajemo od našeg sagovornika, kuća Zvezdanove tetke se nalazi na kraju sela, a Mokin naslednik boravio je u drugom delu objekta koji nije bio u blizini ulice. Mokina sestra i njen muž su tada boravili u Beogradu, a po Budimlji se priča kako Zvezdana niko od porodice nije posećivao dok se skrivao, ali veruju da mu je upravo Moka omogućio da nekoliko mesecu provede tu i da mu je on davao novac. Zvezdan je na kraju sam odlučio da se preda srpskoj policiji i nagodio se da dobije kraću robiju. Nedavno je on pričao u Zadruzi o tome da je bio u bekstvu posle izvršene pljačke, ali ove detalje do kojih je došao Kurir, naravno nije pominjao. Moka Slavnić nije odgovarao na naše pozive.

