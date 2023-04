ANA ZAUVEK BRIŠE ZVEZDANA IZ ŽIVOTA! Ćurčićeva ide na korekciju tetovaže, a evo šta će napisati preko Slavnićevog IMENA!

Ana Ćurčić svojevremeno je posvetila Zvezdanu Slavniću tetovažu na ruci, međutim, nakon javne preljube i pakla kroz koji je prošla zbog njega, odlučila je da njegovo ime obriše sa svoje ruke, ali i iz života.

- Pisaće "Never again" (Nikad više). Čim izađem. On ima A i Z sa lancem i katancem, kad je otišao u zatvor napravila sam simboliku da je i da je ovo ključ koji to otključava. Da nije napravio ovo nikad ne bih skinula, ali ovo ne želim na svojoj ruci - govorila je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Koju to dubinu ima, Bože gospode. A sa srca? - rekla je Zorica.

- Tu će ostati ožiljak - dodala je Ćurčićeva.

Inače, nije samo Ana posvetila tetovažu Zvezdanu. I njena ćerka je takođe isto uradila, što je u javnosti daleko odjeknulo, te su mnogi krenuli sa spekulacijama o odnosima unutar njihove porodice.

Kurir.rs/M.K.

