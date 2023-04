"MIŠA GROF JE ČISTO ZLO" Nikolina Pišek otkrila ŠOKANTNE reči koje joj je uputio svekar: BORBA za Vidojevo NASLEĐE nikad žešće

U maju će se navršiti godina dana od iznenadne smrti istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, a upravo toliko dugo traje i mučna drama oko njegova nasledstva.

Nikolinin svekar Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, odlučio je da ospori voditeljki Nikolini Pišek bilo kakvo pravo na suprugovu ostavštinu, kao i unuci, te nije štedio sa malicioznim istupima protiv nje u medijima. A u borbu oko Vidojeve imovine uključila se i bivša Ristovićeva supruga Lana Janković. Sudskim procesima koji traju unedogled Nikolina više ne zna ni broja, a rasprave se odgađaju iz različitih razloga.

Poslednja koja je trebalo da se održi pre nekoliko dana, odgođena je zbog bolesti sudije, a na toj raspravi Nikolina je trebalo da se suoči s majkom Ristovićeve ćerke Matee.

- Ja Matei nikad nisam osporavala ništa, ali njihove ambicije su malo prevelike. Sad stvarno mogu reći da više nemam porodicu s te strane. Sve je u rukama pravde i pravosuđa. Ja imam vrlo konkretne dokaze o svemu, tako da ti ljudi rade nepotrebne troškove. Sve skupa je užasno i tendenciozno s njihove strane da me diskreditiraju i onemoguće, iako je vrlo jasno šta je po zakonu i šta kome pripada. Međutim, oni pokušavaju da se uguraju u moju svojinu i vlasništvo, a ako ne, onda barem da uspore što je moguće više čitav taj proces kako bi ja izgubila ekonomsku snagu i iscrpila se sudskim procesima što je moguće više. A trenutno imam minimalno osam aktivnih procesa, ako ne i više - rekla je Pišekova.

foto: Kurir/A.J.Panić, Aleksandar Jovanović Cile

Za klevete i optužbe svog svekra, kao i istupe bivše Ristovićeve supruge, Nikolina ne može da nađe objektivan razlog.

- To je čisto zlo i malicioznost, nema drugog objašnjenja. Čista želja da se meni i Uni napakosti i učini loše. Moja situacija je vrlo jasna, samo što oni to određenim postupcima mogu da osporavaju i mogu da ne dolaze na ročišta, da ne žele da se nagodimo van suda, što sam pokušavala. Nije bilo nikakve potrebe za tužbom, ali oni su je digli na osnovu ničega. Nije bilo ni ostavinske rasprave, a već su me tužili i odmah izgubili taj prvi proces. To je u najkraćem mogućem roku na drugostepenom sudu osporeno. Sve rade da me diskreditiraju, ospore, onemoguće, obezvlaste i pogoršaju moju ekonomsku situaciju. Nije mi jasno otkud tolika mržnja i inat, ali to nije nikome od normalnih ljudi jasno. Mislim da je to naprosto projekcija krivice. Otac i sin nisu imali nikakvu komunikaciju šest godina i otac je sad verovatno odlučio da u nekome nađe krivca. No, stravično je ono što mi je izgovorio nakon sinove smrti, kad sam ga u Beogradu molila da mi pomogne kad je Una iščašila nogu, neposredno prije sprovoda. Rekao je da on nema unuka, da unuka nema njega i da je djed umro kad je otac umro - otkrila je Nikolina.

Za razliku od hrvatskog pravosuđa, u Srbiji procesi oko ostavštine, čini se, mogu trajati unedogled.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Printscreen

S pokojnim suprugom u braku je provela deceniju, a par je poslednjih godina živio na relaciji Zagreb - Beograd.

- Strašna je i ideja da se Una i ja, koja sam bila deset godina u braku i živeli smo zajedno, izbrišemo kao da nikad nismo postojale. Svi se spore oko toga što smo živeli na dve adrese. Mogli smo živeti i na deset, a mi smo imali život i tu i tamo i Vidoje je bio u procesu dobijanja hrvatskog državljanstva. Iz svog slučaja sam videla, a i u inbox sam dobivala užasna pisma raznih žena, da je to jako česta praksa. Mi toga nismo ni svesni koliko je uobičajeno da se udovice i decu šikanira, obespravi, obezvredi i otme im se sve. A stravično je i što možeš iščitavati iz komentara nekih ljudi koji me ne poznaju i ne znaju moju situaciju - da mi treba sve uzeti, da nisam ništa bolje ni zaslužila. Ne razumem to jer zakon postoji, ali očito da indijska tradicija spaljivanja udovice u određenom smislu živi i kod nas - govori voditeljica.

I pored mučnih procesa, svađa, podmetanja i optužbi, Nikolina se, kaže, svojski trudi da ostane pozitivna.

- Rešiće se sve to, ali trajaće užasno dugo, a za to vreme moram nekako opstati i misliti na svoje dete. Najteže je ostati pozitivan, odavati dojam sretne osobe zbog deteta, jer ona upija moje emocije. Kad je meni loše i njoj je loše, pa moram biti što je više moguće pozitivna osoba. To je najteži deo, sve ostalo je nekako izdrživo. Međurim, sad sam se već navikla i teško da me nešto više može šokirati jer doživela sam najgore od ljudi koji su mi trebali biti najbliži. S druge strane, jako sam srećna što uz sebe imam advokate, koji brzo i efikasno rešavaju moj slučaj - zaključila je Nikolina.

kurir.rs/Jutarnji.hr

Bonus video:

00:19 Nikolina Pišek u teretani