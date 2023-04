NOVI DETALJI RAZVODA OGNJENA I DANIJELE: Amidžić bivšoj KUPIO STAN, pa otišao u PODSTANARE, a evo gde je uselio novu devojku

Nakon što je prošle godine kao bomba odjeknula vest da se Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska razvode posle deset godina braka, u medijima se nije govorilo o tome koji su razlozi za krah ove bračne zajednice, niti kako su se bivši supružnici dogovorili o podeli zajedničke imovine i ostalih stvari koje su stekli tokom braka.

foto: Kurir, Zorana Jevtić

Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog bivšem paru, Ognjen i Danijela su neposredno pred razvod braka kupili još jedan stan na Dorćolu, i to u neposrednoj blizini zgrade u kojoj su do tada živeli. Njihov plan je bio da se oni u njega presele zajedno, ali kako su naprasno odlučili da se razvedu, to je palo vodu.

Voditelj je tada ponudio sada već bivšoj supruzi da bira da li želi da ostane u stanu gde su do tada živeli ili da se preseli u novi. Ona se odlučila za preseljenje u novu nekretninu. Ali, kako taj novi stan još nije bio završen, on se tada iselio i jedno vreme živeo kao podstanar. Bivša manekenka je ostala da živi u starom stanu s njihovim sinom sve do završetka radova u novom domu, kada se i definitivno preselila u centar Beograda. Kad je Danijela preselila sve stvari u novi stan, gde i sada živi, Amidžić se vratio u stari stan, u koji se nedugo potom uselila i njegova sadašnja devojka Mina Naumović.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen instagram, Ana Paunković

Kako dalje saznajemo, njegova koleginica i partnerka nije se skroz preselila u stan u kome je sve do razvoda Ognjen živeo s bivšom suprugom, ali tu u poslednje vreme najčešće boravi, zbog čega se u medijima i pojavila priča da njih dvoje već duži period žive zajedno. Inače, Danijelin i Ognjenov sin boravi i kod jednog i kod drugog roditelja, a olakšavajuća je i ta okolnost što oboje žive u blizini, pa oboje podjednako mogu da se posvete vaspitanju svog deteta.

Ognjen o razvodu nije hteo da se oglašava, a novu ljubavnu vezu s Minom je potvrdio kad su mediji saznali za njih dvoje.

foto: Dragan Kadić

- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - istakao je Amidžić pre desetak dana.

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

58:19 REALNA PRICA - OGNJEN AMIDZIC