ORI SE IMANJE OD PSOVKI I UVREDA! Zvezdan izvređao Aninog bivšeg muža sa kojim ima decu, a onda je na red došao i ACA BULIĆ!

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić nastavili su svađu nakon ratovanja u radiju, a on je ušao u crveno i počeo da psuje njenog bivšeg muža sa kojim ima decu.

foto: Printscreen

- Uvredio si mi bivšeg muža koji nije zaslužio,a bio je fer prema tebi i tvojoj majci - govorila je Ana.

- Može da mi p*puši k*rac jer sam ja čuvao njegovu decu, kupovao i neka mi p*ši k*rac - rekao je on.

- Tebe treba da bude sramota - dodala je ona.

- Ti si postala sprdnja, ženo nisi normalna. Osman nije trebao tako da uradi, ali je to tako. Hoćeš da kažeš da se Saša bio bolji prema mojoj majci, nego ja prema njegovoj deci kojima sam bio vozač i telohranitelj - govorio je on.

- Kako se gaje deca? - upitala je ona.

foto: Printscreen

- Je l' nisam pričao sa njima? Nemam komentar, pričaš mi o Saši i mojoj majci. N*puši se sto k*rčeva. Ja ću i dalje da pričam da si ga varala sa mnom, a što ti ne kažeš da jesi? - urlao je Slavnić.

- Je l' to otac moje dece? - pitala je Ana.

- Nastavi to da radiš, a ja ću da te uništim. Koga foliraš kad si ga varala godinama? Ana, ti si nam se us*ala u živote, a tražiš pravdu. Šta je problem da kažeš da si varlaa muža sa mnom? Reci i bude čovek. Ja treba sve da priznam, na sve me teraš - urlao je on.

foto: Printscreen

- Ne teram te, jutros sam ti rekla pričaj sve. Ti si mene javno ostavio, javno odjavio i javno obrukao. Ja za tebe ništa neće da izgovorim mimo nas, tako sam vaspitanaa, a ti izmišljaj i pričaj. Je l' sam ja tebi uvredila bilo koga osim tebe? - vikala je Ana.

- Jesi, majku, oca i Saru svime što radiš ovde - rekao je Zvezdan.

Nakon bivšeg muža, na red je došao i Aca Bulić koga je takođe Zvezdan potkačio.

- Ti blatiš moje - rekla je Ana.

- Šta blatim? On je k*rao, a ti si kucala na prozor. Tvoj odnos sa njim nije bio ništa nego moj sa tobom - govorio je Zvezdan.

- Ti i ja nemamo album uspomene, nisi me odveo na dva vikenda. Ja sa tobom nemam pet anegdota da se setim, a ti vrlo dobro znaš koliko sam Acu volela i koliko smo se Aca i ja voleli, to znao ceo j*beni Beograd. Jedina vadilica ti je ovde da me je varao Aca, daj ne s*ri - govorila je Ana.

- Neću ga više spomenuti, samo mi se skini za te stvari. Ne mogu da kažem da si fina kad nisi - pričao je Slavnić.

