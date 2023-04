"MOJA ĆERKA NIJE BEZOBRAZNA DEVOJČICA" Oglasila se majka Teodore Džehverović posle njenih golih slika: POTRESLO NAS JE SVE OVO

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija na kojoj je poznata pevačica Teodora Džehverović naga.

Potom se ona oglasila i rekla da je sve to foto montaža. Tvrdi da je napravila fotografiju u istoj prostoriji i pozi, ali da je obučena.

Majka poznate pevačice se oglasila pred kamerama Kurir televizije:

TO JE CENA SLAVE, VEĆ SMO SE NAVIKLI! Majka Teodore Džehverović za Kurir TV o nagim slikama: Nije ona bezobrazna devojčica!

- Ne bi ona nikad dozvolila da se slika naga, nije klinka niti bezobrazna devojčica. U današnje vreme sigurno ne bi to sebi priuštila. Doduše, postoje ljudi koji se time bave, odnosno hejteri kako bih ja rekla. Naš odnos i reputaciju neće srušiti. Mogu sigurno da demantujem priču oko nagih slika Teodore - započela je njena majka, pa je rekla da ih je cela situacija malo potresla:

- To nas je baš potreslo. Pokušava i ona da sve iskulira, kao i svi mi. Već smo se navikli, to je cena slave kada ste zvezda. Možemo Teodoru da računamo kao mladu zvezdu. Jednostavno, to je cena javnosti.

