TONČI HULJIĆ O PORODIČNOJ DRAMI! Ovo je istina o braku Petra Graša i njegove ćerke Hane "ON JE LOŠ PRIMER ZA SVE MUŽEVE..."

Petar Grašo i njegova supruga Hana Huljić nikada nisu želeli da dele svoju intimu sa javnosti, ali njihovi postupci često su na meti medija, te daju materijal za brojne spekulacije, kojima je Hanin otac, kompozitor Tonči Huljić sada odlučio da stane na put.

Kada su krstili ćerku Albu, ispod fotografija na kojima Hana sama nosi naslednicu moglo se pročitati: “Jadna Hanica, prava samohrana majka!", "Sirota Alba, nema tatu ni iz bolnice da je iznese, niti na krštenje da je ponese! Baš su sirotice sa emotivne strane!”, a Grašov tast je sada otkrio detalje iz njihovog doma.

On se prvo osvrnuo na ćerkino majčinstvo i povezanost sa devojčicom Albom, koja je od prvog dana mezimica čitave porodice.

- Trenutno sam ponosan, pa čak i malo zabrinut, kakva je Hana mama. Jer pretvoriti se iz devojčice u brižnu majku koju mi sprečavamo da je ćerka ne pojede celu... Taj instinkt je stvarno neverovatan, ona je želela da bude majka i to joj se ostvarilo. Stvarno uživamo u tom detetu i u najmanju ruku je specifično - rekao je Tonči za "In Magazin", a potom otkrio kakav je Petar kao muž i zet:

- On je loš primer za sve muževe, čovek koji je toliko briljantan u kući, da su mi svi prijatelji koje sam odveo tamo sa ženama rekli da ih ne dovodim više da to gledaju. Čovek kuva da je to neverovatno. Tako da nema potrebe da mu dajem savete, a i nema gore stvari nego kada se baka i deda previše petljaju. Petljaj se koliko oni traže - zaključio je muzičar.

