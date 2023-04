PEVAČICA PRIZNALA DA ZOVE BIVŠEG MUŽA USRED NOĆI: Njegova žena joj je sada najbolja drugarica: Mi živimo tako!

Pevačica Kaliopi Bukle sa prvim suprugom rastala se pre tri decenije, a sada je otkrila da je sa njim u sjajnim odnosima.

Ona je istakla da se druži i sa njegovom sadašnjom suprugom, koja ju je i podržala na promociji novog dueta.

- Tada najviše mogu da ga zovem zato što je u studiju i radi. Znam gde je. Mi smo danas tu familijarno. Romeo je došao sa svojom suprugom, ona je moja najbliža prijateljica. Mi živimo tako. Uvek kažem da moje dete ima dve majke, malopre je Romeo rekao: "Romeo ima tri žene". Toliko smo se sprijateljili, da je tako - priča ona i dodaje:

- Izgubila sam tatu prošle godine, to mi je jako teško palo. Dan kada su mi javili da je preminuo, imala sam koncert na Fruškoj Gori. Imala sam dva koncerta zaredom. Odradili smo sve vrhunski, ja sam pevala kao nikad, imala sam osećaj da je on pored mene, ali kada biste me sada za bilo koji detalj sa tog koncerta upitali, ja se ničega ne sećam. To mi je bilo jako teško. Život nosi sve. Treba da živimo u trenutku, sutra ne znamo šta će biti.

