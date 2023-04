ANĐELINA ŽIVOTNA DRAMA NE PRESTAJE! Đuričićka roni gorke suze nad svojom sudbinom: Porodicu sam povredila zbog njega

Anđela Đuričić je nakon haos sela da razgovara sa Filipom Carem i Aleks Nikolić koji su je tešili dok je ronila reku suza zbog Zvezdana Slavnića i njegove preljube sa Majom Marinković.

- Dosta mi je svega, šta sam ja uradila sebi zbog tog ološa, neka sam ga šutnula u jaja, to mu je trebalo jer samo to koristi, on je loš čovek - vikala je Anđela.

- Aman smiri se sada, ne treba ti to - govorila je Aleks.

- On je pi*ketina, ja ovo nisam zaslužila, ono mi nije trebalo, sve sam mu dala - plakala je Anđela.

- Smiri se, polako. Nemoj tako da regauješ - govorio je Car.

- Ja sam svoju porodicu povredila zbog njega, a on je meni to uradio - nastavila je ona da plače.

