"ISTRANŽIRALA BIH ZVEZDANA U ŠNICLE, ALI GA NIKO NE BI JEO!" Milena Kačavenda nikad brutalnija prema Slavniću! POTKAČILA I MAJU

Povodom žestokog raskida Zvezdana Slavnića i Anđele, kod Ivana Gajića gostovala je Milena Kačavenda i ponovo iznela svoj negativan sud o Zvezdanu.

- Desilo se upravo ono što sam ja predvidela. Meni je Anđele žao kao i svake žene koja prolazi kroz to. Prosto tu se vraćamo na ono da ona nije imala nikakvo žensko znanje i da je suviše mlada. Ona je morala da prođe kroz ovo kao i moja kuma. Malo je bilo nas koji smo govorili Ani: "Ženo ostavi ga!" ali to do njenog mozga nije dolazilo. Sad se isto dešava i Anđeli. Vidim da je dobila i šamarčinu, ali to ne bih komenentarisala. Ja bih njega istranžirala u šnicle, ali mislim da je on dovoljno žilav da mislim da niko ne bi mogao da ga obeduje, da se tako kulturno izrazim - rekla je Kačavenda.

Povodom veze Maje i Zvezdana Kačavenda je rekla da je to predvidela:

- Ja samo to znala, ali nije mi se verovalo. Ja sam shvatila da je on ozbiljan rijaliti igrač i da će sigurno ući u zadrugu 7. Znala sam da emocija tu nema i da je on sebi tražio odskočnu dasku. Ana ga apsolutno ne interesuje. Mislim da će i njoj to biti iznenađenje. Bila sam zbunjena što Maja Marinković praktično džabe dobija lovu. Sedi u onom rijalitiju i ne radi ništa. Sada je, međutim, ušla u tu priču.

Za fizički obračun Anđele i Zvezdana nije imala reči hvale:

- Ajde dasđ budemo pošteni. Ja ne podržavam nasilje. Ali, ona je kao paučak, tanana, mršava jedna devojčica. Šutnula ga je iz svoje nemoći i to ne može da se poredi sa njegovim šamarom. Ti si povređen i šta možeš nego da šutneš ili da razbiješ neku šolju. Ne kažem da je ispravno, ali zaista mislim da je neuporedivo sa tim da joj on tako vrati. Sad će sa Majom biti lom. Maja će njega i tući i grebati i lemati. Svašta njega čeka od Maje, zbog čega mi je jako drago. On je potpuno jedan čovek bez emocija. Iskreno mu želim da mu Maja zabiberi čorbu.

Prema njenoj proceni Ana i Anđela će napraviti pakt protiv Zvezdana:

MisiM da će Ana podržati Anđelu. Ona ima taj poriv da zaštiti ugrožene. Ako Zvezdan ostane sa Majom mislim da će konačno doći do onoga do čega je trebalo da dođe na početku, a to je da se udruže Anđela i Ana i da smrve ovog propaliteta sa zaliscima do ramena.

