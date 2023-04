NOVE MUKE! Lepoj Breni i Bobi izvođač radova traži 20.000 evra odštete zbog prekida radova!

Otkako je pukla bruka da Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović nelegalno grade vilu na državnoj parceli za koju nisu imali adekvatnu dozvolu problemi se samo nižu jedan za drugim. Sada svi znaju da bračni par radi protiv zakona, pa i radnici koji su bili angažovani neće da gube svoje dnevnice zbog njihove muljaže.

Kako Kurir saznaje, dunđeri su ostali bez posla jer je gradilište zatvorila inspekcija pa traže da im se bez obzira što ne rade isplati novac koji su izgubili. Po slobodnoj proceni to je oko 20.000 evra jer je pitanja da li će i kada biti gradnja nastavljena ili će objekat biti srušen.

- Brena i Boba su besni na medije kao nikada do sad. Za sve su im novinari krivi. Konkretno ekipa Paparaco lova koja je raskrinkala ovu aferu, a onda i vi koji ste nastavili da se bavite ovom temom odmah otišla na teren i uverila se da se radi o bespravnoj gradnji, a to ste dokazali time što za objekat ne postoji građevinska dozvola u javno dostupnim dokumentima na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Najviše gube radnici koji su angažovani da rade i zidaju. Njih zanimaju samo da budu isplaćeni za svoj rad. Predviđeno je bilo da nekoliko meseci budu angažovani kod Brene i Bobe i traže da im se plati to što ne rade. Nije lako naći odmah posao, a ti ljudi imaju svoje porodice koje izdržavaju. Oni nisu krivi što papirologija nije uredna i što je gradnja stala. Svaki dan su dolazili na posao i vredno radili, pa samo traže ono što im pripada-plata za mesece koji su dogovoreni.

Prema njegovim rečima Brena je u velikim mukama i najmanje razmišlja o dunđerima: - Mnogo novca je uloženo u taj objekat i sad je sve je i dalje pod znakom pitanja. Čeka se da se medijska prašina stiša, pa da se nastavi sa radovima. Međutim, radnici to neće da čekaju, oni žele da znaju tačno na čemu su. Razumeju oni situaciju i ne pritiskaju nikoga od članova porodice Živojnović jer su angažovani preko firme, ali samo žele da znaju na čemu su. Videćemo da li će ovi radnici ostati i dalje da zidaju ili će Brena naći novu radnu snagu - završava naš izvor.

Lepa Brena i njen suprug Boba se nisu oglašavali ovim povodom niti se javljaju na pozive novinara. Iako je inspekcija stavila crvenu traku na njhovu glavnu kapiju na ulazu u kuću, oni su to skinuli, ali nisu dirali papir koji i dalje stoji da gradnja zabranjena do daljnjeg.

