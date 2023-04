KARLEUŠI SU NEKE OD KOLEGINICA KOJIMA JE POMOGLA ZABILE NOŽ U LEĐA! Seka Aleksić nikad iskrenije o JK, evo šta jako ceni kod nje!

Jelena Karleuša i Seka Aleksić godinama unazad su bile "u ratu", ali se nedavno sve promenilo. One su sada potpuno izgladile svoje odnose, a na osnovu objava na mrežama, može se reći da su danas prisnije nego ikada.

Tako je sada u intervjuu hrvatskim medijima, Seka ispričala šta zaista misli o Jeleni, te je istakla da je ona izuzetno dobar čovek, što je danas retka osobina.

foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

- Imam sjajno mišljenje o JK. Sve najbolje. Mislim da je ona izuzetno dobar čovek i da je to pokazala do sada kroz mnogo situacija. Imali smo prilike da vidimo neke koleginice koje su njoj bilo šta zamerile i kada su nešto ružno rekle o njoj, ona je to uvek opraštala i uvek pomagala. Nekako je nažalost, od svih njih kojima je pomagala, opet dobila neki nož u leđa. Grubo je tako reći, ali nije dobila dobar kambek. Mislim da je ona prava lavica. Znam i da je lav u horoskopu, a oko sebe imam nekoliko lavova i znam kako to izgleda kod lavova. Jelena je izuzetno borbena i mislim da je jako iskrena, što je danas, nažalost, jako teško kod ljudi. Ona je iskrena i dobar čovek - pohvalila je Seka svoju koleginicu u hrvatskim medijima.

foto: Stefan Stojanović

Podsetimo, pevačice i koleginice nedavno su zakopale "ratne sekire", pa je tako Jelena na svom Instagramu objavila stori na kojem je pokazala gomilu poklona i to upravo od Seke, zbog čega joj se i javno zahvalila. Seka je tada progovorila o pomirenju sa Jelenom i istakla da je bitno da je čovek svestan samog čina praštanja i da je divna stvar kad se izglade odnosi koji duže vreme nisu bili onakvi kakvi bi trebalo da budu.

Puno pažnje izazvao je i jedan Sekin tvit koji je objavila u kasne noćne sate, a koji je potpuno "usijao" pomenutu društvenu mrežu. Tada je Aleksićeva napisala poruku u kojoj je želela da se pohvali kakav odnos sada imaju ona i JK.

foto: Promo

- Ne mogu sada, dopisujem se sa Karleušom - glasi Sekina objava, a uz to je dodala i emotikon "vatrice". Nekima nije bilo pravo, pa je Seka odmah objasnila da su obe grešile, ali da je to vreme "iza njih", kao i da su sve oprostile jedna drugoj.

- Treba praštati, bilo je mnogo otrovnih reči sa njene strane preko kojih se teško prelazi. Oprezno samo - napisao je jedan od tviteraša.

- Bilo je i sa moje. Ja sam sve zaboravila i oprostila - odgovorila je Seka, a taj osećaj je očigledno obostran.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/A. Panić

