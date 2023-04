MALA DŽEHVA SE POIGRALA SA BANANOM! Pevačica objavila video i potkačila JAČI POL, snimak se rapidno širi društvenim mrežama!

Teodora Džehverović poslednjih nedelja se nalazi na udaru komentara na mrežama zbog snimka na kojem se navodno čuje njen glas tokom odnosa, ali slike na kojoj je "kao od majke rođena" dok pozira u kupatilu.

Sve češće kači provokativne fotografije i snimke, te intrigira javnost svojim ponašanjem za koje se spekuliše da postaje degutantno.

Teodora se ne osvrće previše na šuškanja, demantovala je da se ona čuje na snimku, a tim povodom reagovala je i njena majka Goca Džehverović:

- Ne bi ona nikad dozvolila da se slika naga, nije klinka niti bezobrazna devojčica. U današnje vreme sigurno ne bi to sebi priuštila. Doduše, postoje ljudi koji se time bave, odnosno hejteri kako bih ja rekla. Naš odnos i reputaciju neće srušiti. Mogu sigurno da demantujem priču oko nagih slika Teodore - započela je njena majka, pa je rekla da ih je cela situacija malo potresla:

- To nas je baš potreslo. Pokušava i ona da sve iskulira, kao i svi mi. Već smo se navikli, to je cena slave kada ste zvezda. Možemo Teodoru da računamo kao mladu zvezdu. Jednostavno, to je cena javnosti.

Pevačica je nastavila sa provokacijama, a video sa bananom je šokirao sve ljubitelje društvenih mreža ali i njenog lika i dela.

Teodora je otišla na put sa sovjim bratom i snajkom, a onda se i poigrala sa bananom i vrlo dvosmisleno komentarisala:

- Kao kod nekih muškaraca - rekla je Teodora.

