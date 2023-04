"KADA KAŽEM ŠALU NA SVOJ RAČUN, ONI SE ZBUNE!" Reper Albino je poremećaj pretvorio u korist: Najbitnije je prihvatiti sebe

Stjepan Jelica, poznatiji kao Albino, bosanskohercegovački reper, muzičar i producent koji je osvojio srca publike svojom jedinstvenom kombinacijom trap, hip hop, pop i balkanskog etno zvuka.

Rođen sa albinizmom, Albino je oduvek bio drugačiji od drugih, ali je svoju jedinstvenost pretvorio u umetničku prednost.

ZANIMLJIVOSTI KOJE REPERA IZDVAJAJU IZ MASE: - Albino je jednom prilikom izjavio da se nada da će njegova muzika pomoći ljudima da prihvate različitosti i da budu otvoreniji prema osobama koje se razlikuju od većine. - Pored svoje solo karijere, Albino je takođe poznat po svom radu kao producent i saradnik na muzici drugih muzičara. Na primer, radio je na albumu "Duboko u tebi" repera Eda Majke. - Albino voli da eksperimentiše s različitim zvukovima i muzičkim žanrovima, a jednom prilikom je izjavio da je otvoren za saradnju sa bilo kojim muzičarom koji ga inspiriše. - Kao osoba koja živi sa albinizmom, Albino je postao ambasador i glasnogovornik za borbu protiv diskriminacije prema osobama sa ovim stanjem. - Albino je takođe poznat po svom modnom stilu koji se često sastoji od svetlih boja i izraženih printova. - U intervjuima Albino je otkrio da su njegovi muzički uzori Kendrik Lamar, Frenk Oušn i Travis Skot.

Albino je prov rekao da ga je najviše kočio problem sa vidom, s obzirom na to da albinizam upravo utiče na to:

- Ne mogu da se setim konkretno kako sam saznao za termin albinizam. Nisam preterano ni istraživao. Najviše me "kočio" problem sa vidom. Sećam se, prvu lektiru kada sam dobio, ni meni nije bilo jasno zašto ja to ne mogu da pročitam. Trebalo mi vremena da drugima objasnim da jednostavno ne mogu lepo da vidim, a ne da ne želim. Roditelji su to znali, ali kao da su mi dali do znanja da mi ne treba pomoć.

Potom je spomenuo svoje detinjstvo i rekao da su danas ljudi povučeniji nego ranije.

- Vršnjačko nasilje je prisutno uvek. Svakako da stojim iza toga da je to odvratno, ali u današnjem svetu to se i te kako dešava. Neću da krijem, i u mom detinjstvu je bilo svakakvih situacija. Možda i nije do fizičkog nasilja koliko je do psihičkog. Svi su povučeni i usamljeni, još više nego ranije. Detinjstvo sam proveo napolju, provodio sam vreme sa ljudima. Barem je na neki način moje odrastanje bilo zdravije, ukoliko poredimo sa današnjim - rekao je reper, pa nastavio i rekao kako je u tom okruženju uspeo da prevaziđe problem:

- Prevazišao sam to tako što sam počeo da se šalim na svoj račun, i upravo tada je to svima postalo čudno. Kada neku šalu kažem pre njih, onda se zbune i ne znaju šta dalje da ti kažu kada vide da te to ne remeti. Doduše, mene je u nekim situacijama to zaista i remetilo, ali posle nekog vreme je prestalo. Najbitnije je prihvatiti sebe i da razumeš da to nisu nedostaci. U mnogim slučajevima se upravo takva situacija može okrenuti u sopstvenu korist.

