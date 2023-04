SUDBINA! Žiža Stojanović smeštena u starački dom u kom se nalazi i majka Zvezdana Slavnića, EVO KAKO PROVODE VREME

Žiža Stojanović i Slavica Slavnić, majka Zvezdana Slavnića, žive zajedno u staračkom domu u Zemunu. Čuvena glumica i prva supruga legendarnog košarkaša Zorana Moke Slavnića su stacionirane u objektu u kojem se medicinsko osoblje brine o njihovom zdravstvenom stanju.

Ekipa Kurira posetila je naselje Altina gde se nalazi ovaj objekat u kojem borave. Kapija je bila zatvorena, pa smo uredno pozvonili. Porazgovarali smo s ljubaznim osobljem.

- Žiža i Slavica su divne dame. S obzirom na to da su njih dve štićenice našeg doma, molim vas za razumevanje u vezi s njihovom privatnošću. Mi imamo određeni ritam kojeg se pridržavamo i poštujemo zdravstveno stanje naših korisnika. Hvala vama na razumevanju - rečeno nam je. Kako smo saznali od ljudi koji obilaze svoje najmilije u ovoj ustanovi, Žiža je raspoložena, ali se ne druži sa Slavicom.

- Vedra je, nasmejana, ima veliku želju za životom, stalno ispituje medicinske sestre da li su je gledale kada je bila u rijalitiju. Često se šali na svoj račun i druži sa ostalim ženama koje su tu smeštene. Iako ih veže rijaliti format, njih dve se ne druže preterano, jave se jedna drugoj i to je sve. I jedna i druga imaju svoj ritam, obilazi ih najbliža rodbina i svi vode računa o njima - kaže naš sagovornik. Prema njegovim rečima, Zvezdanovu majku često uznemire scene iz rijalitija. - Sve prati. Slavica je jako vezana za sina. Trenuci u kojima se njen naslednik svađa sa ukućanima, naročito sa ženama, teško podnosi. To je uznemiri. Sestre pokušavaju da je odgovore da ne gleda rijaliti i da joj ukažu na to da je sve to šou-program, ali ne vredi, nju zabrinjava sve što ima veze s njenim sinom. Nedavno je bio i Moka sa svojom novom devojkom za Uskrs i baš su lepo proveli vreme u dvorištu. Zaposleni vode računa o njima na pravi način i to jedino važno - završava naš sagovornik.

Prva Mokina supruga posle razvoda dobila je stan, lokal i pola novca s bankovnog računa sportiste, na kom je bilo sve što je on tokom uspešne karijere stekao. Dve i po decenije bivši ljubavnici nisu se ni videli ni čuli, a navodno čak ni sudbina sina ih nije ujedinila, o čemu je Moka i pričao u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

- Zvezdanovoj majci sam ostavio stan, lokal i kintu koju smo podelili. Bio sam srećan što nemam više, jer bih morao više da ostavim. Rekao sam joj: "Želim ti sve najbolje, zdravlje i ljubav, a ako te vidim da jedeš iz kontejnera, to će mi biti najsrećniji dan u životu." Bio sam na vrhuncu karijere kada sam se prvi put oženio i stvorio porodicu. Bili smo zajedno 15 godina. Pogrešno je mišljenje da košarkaši, vrhunski sportisti, nemaju vremena za porodicu. Njima je neophodna ta oaza ljubavi kako bi pružili maksimum na terenu - kazao je on.

Ljiljana Stanišić

