MOKA REŠIO DA GADNO KAZNI SINA! Javno mu se obratio i spomenuo Anđelu, Zvezdana bi OVA informacija iz spoljnog sveta DOKOSURILA

Nakon što je prevario Anđelu Đuričić, kontrovezni učesnik rijalitija "Zadruga", Zvezdan Slavnić, otišao je korak dalje, te su u jutarnjim časovima potukao sa svojom bivšom ljubavnicom.

Ovaj postupak je njegov otac, nekadašnji košarkaš Zoran Moka Slavnić, žestoko osudio i istakao da će njegov sin morati da odgovara za svoja dela.

Međutim, sinoć u toku emisije "Pitanja gledalaca", stariji Slavnić oglasio se na društvenoj mreži Instagram i poslao brutalnu poruku svom nasledniku, ali i reči podrške za mladu Crnogorku.

- Večeras podržavam Anđelu, na svog sina Zvezdana sam ljut već pet dana. I ja i Slavica - istakao je Moka u okviru svoje objave na društvenoj mreži Instagram, istakavši i da je majka promenila mišljenja o svom nasledniku.

Podsetimo, Moka se juče osvrnuo i na šamar koji je Anđela dobila od Zvezdana, nakon što ga je uhvatila u prevari.

- Bez obzira što ga je ona udarila prva, žensko je i još ima razloga za to, a on je trebao da do kraja ostane muškarac i ne uzvrati devojci. Ne opravdavam to nikako i svim srcem sam uz Anđelu u ovim trenucima, a Zvezdan, pošto je muško i uradio je to što je uradio, mora da odgovara za svoje postupke - bio je iskren Moka.

