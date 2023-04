"UBIO, PLJAČKAO, BEŽAO OD ZAKONA, A IME MU UKALJALE ŽENE" Šok izjava Stefana Karića zgrozila javnost! ZAŠTO JE TO IZGOVORIO?!

Ovih dana aktuelna tema je ljubavna afera između Zvezdana Slavnića i Maje Marinković. Ako neko nije ispratio dešavanja u Zadruzi, Zvezdan je prevario svoju devojku Anđelu Đuričić (s kojom je otpočeo vezu u rijalitiju tako što je prevario vanbračnu suprugu Anu Ćurčić) sa Marinkovićevom i zbog toga se mnogi poznati, posebno oni koji su učestvovali u Zadruzi, oglašavaju i daju komentare o tome.

Uglavnom kažu da imaju razumevanja za Majin postupak jer je ona takva. Nije joj prvi, a po svoj prilici, ni poslednji put da se s nekim muškarcem smuva i ima seksualne odnose pred kamerama. Ali, Zvezdana mnogi osuđuju zbog ovoga. Poslednji je to učinio Stefan Karić, bivši učesnik Zadruge.

- Od Maje smo to očekivali, on se srozao. Upropastio je svoje ime. Najiskrenije, to su jedni retardi, samo bih to imao da kažem. Sve su to retardi - kratko je pručio Stefan za Pink.

U ovoj Karićevoj izjavi sporno je to što govori da se Zvezdan srozao zbog afere sa Majom i da je upropastio svoje ime.

Ime i prezime Zvezdan Slavnića u javnosti poznato je po brojnim kriminalnim radnjama. Njegov dosije otvoren je u martu 1998, kada je kao dvadesetogodišnjak iz pištolja usmrtio dečka Olivera Jovanovića u jednoj diskoteci u Beogradu, navodno slučajno, kako je on tvrdio, mada je istraga drugačije pokazala. Tada je osuđen na devet i po godina robije, koju je odležao. Po izlasku iz zatvora nastavio je da pravi prestupe. Počeo je da se bavi trgovinom narkoticima i zato je takođe bio iza rešetaka. U septembru 2010. osuđen je na dve godine i 10 meseci robije u sudu u Kruševcu.

Posle toga je počeo da se bavi pljačkom kao član međunarodne organizovane kriminalne grupe Pink panteri s kojom je između ostalog ukrao 1,3 miliona evra vrednosti. Posle ovoga se duže vreme skrivao u kući svoje tetke, sestre Moke Slavnića, u Budimlja kod Berana, da bi se potom predao policiji i opet bio na robiji.

Dakle, Stefan Karić bi trebalo da zna da Zvezdan Slavnić nikako nije mogao tek sad da upropasti svoje ime tako što ima seks aferu sa Majom Marinković. Biće da je to uradio odavno kroz mnogo krivična dela koja je počinio i zbog nasilničkog ponašanja koje je bezbroj puta pokazao u rijalitiju prethodnih meseci.

Ivan Ercegovčević

