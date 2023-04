"NISAM MOGLA DA SAČUVAM MUŽA" Cakana uhvatila Nešu s Ruskinjom, a njegova reakcija je kao iz udžbenika za ŠVALERČINE! HIT

Godinama pevačica Dragica Radosavljević Cakana uživa u ljubavi sa Nebojšom Negićem. Kako su oboje ljubitelji dobrog odmora svaki slobodan trenuta koriste da otputuju, a situaciju sa jednog egzotičnog mesta pevačica nikada neće zaboraviti.

- Bili smo u nekom velikom kompleksu. Sećam se ima tu nekih ostrvca, onako pola si u vodi a pola nisi. Tu su veliki šankovi, sa jedne strane ova muzika, vamo druga, ma ludilo. Takva gužva i najgore je što ja nisam mogla da sačuvam muža. U jednom trenutku ga tražim i nigde ga nema jer se ti potpuno pogubiš, svi igraju, svuda je neko ludilo - počela je priču Cakana, a epilog ovog događaja će vas ostaviti bez teksta.

foto: Dragana Udovičić

- Kad u jednom momentu Neša luduje sa nekom Ruskinjom, razbi se tamo! I pravi se da je sam što je najsmešnije. Prilazim ja, kad on i dalje igra, luduje, kao ne vidi me. Ja mu rekla sačekaću te ja da završiš - ispričala je pevačica sa osmehom i nasmejala ceo studio do suza.

Podsetimo, Cakana i Neša duže od petnaest godina žive u porodičnom domu nadomak Beograda.

kurir.rs/grand

