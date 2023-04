BORIO SE ZA ŽIVOT! Bebica progovorio o svim situacijama sa Kulićima: Počeo je da se guši! Marija VRIŠTALA

Nenad Macanović Bebica postao je opšte poznat širokoj masi kao novi dečko Miljane Kulić a potom i kao učesnik rijalitija Zadruga.

foto: Printscreen Zadruga

Nenad je diskvalifikovan iz Zadruge, a spekuliše se da li i dalje čeka Miljanu Kulić u Nišu kod Siniše Kulić, ili ipak ne.

On je gostovao u emisji "Između dve vatre", kod voditeljke Nevene i Miljane Arsić i otkrio do sad nepoznate detalje odnosa sa Kulićima, kao i ceo period kada je Miljana bila u životnoj opasnosti, ali i o Sinišinom zdravlju.

foto: Printscreen/Pink

Bebica nam je u emisiji otkrio i kako je Siniši spasio život, budući da je Marija već o tome govorila ne napomenula da će mu do kraja života biti zahvalna na tome.

foto: Pritnscreen

Bebica nam je otkrio šta se tačno dogodilo te noći kada je Siniši visio život o koncu:

- On je imao operaciju, taj karcinom grla, nosio je onu kanilu na vratu. Tokom noći, Miljana i ja smo došli iz stana, došli smo kod njih, bili smo u sobi, tamo smo nešto radili, samo smo čuli Mariju da nas je zvala. Kaže dođi brzo, kada sam došao, Siniši je ispala ta kanila, izašla je iz grla, počeo je da se guši - pričao je Nenad, pa dodao:

- Ja sad u čudu gledam, sećam se doktor kako je to stavljao, da je on to gurnuo, stavio je prst tamo sa rukavicom, ja sam isto raširio prstima, stavio prst ubacio sam tu kanilu, vratio je unutra - rekao je Nenad.

- Posle je sve bilo normaln, otišli smo u bolnicu, sve je bilo u redu.

Kurir.rs/ Srbija danas

